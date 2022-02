La Guàrdia Civil celebrarà la seva última subhasta d'armes a particulars aquest mes de juny.

Amb aquesta es posarà punt final a una tradició per a molts caçadors i col·leccionistes d'armes, que era intentar aconseguir una arma a bon preu.

La fi de les subhastes a particulars es deu a "una modificació del reglament d’armes el 2020" subratlla el capità de la Guàrdia Civil, Antonio Carmona que és el responsable de la Intervenció d'Armes i Explosius de la comandància de Girona. Aquest canvi legislatiu només permetrà fer subhasta "d’aquelles armes que siguin de patrimoni històric nacional", és a dir amb un valor històric reconegut.

Això suposarà per tant, que en l'última subhasta que es farà el juny a la comandància de Girona només hi hagi aquelles armes que van ser dipositades abans del 5 de novembre del 2020. En aquesta subhasta per exemple, a talla d'anècdota hi haurà un "armer" que es va comissar en un cas a Figueres del 2009 i a la qual el jutge en va donar el permís per la destrucció un cop validada la sentència.

A partir d'ara, quan un particular porti l'arma a la Guàrdia Civil, tindrà un any per fer-ne la transmissió o sinó serà destruïda. L'any passat per exemple, la Guàrdia Civil de Girona va realitzar dues destruccions d'armes, de 1.500 cadascuna.

El Tinent Coronel, Anton Vives ha apuntat que amb aquest canvi en la normativa farà que no s'acumulin les armes a les dependències del cos armat i per tant, que es puguin anar destruint cada vegada que es consideri convenient.

Actualment, a la Intervenció d'Armes i Explosius de la comandància de Girona hi treballen 13 persones i en dos mesos, hi haurà dos nous efectius, que estan acabant el curs d'especialitat.

Avui s'han inaugurat les noves dependències, un acte que ha comptat també amb la presència del subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon.

Noves dependències

Es tracta d'una oficina on es pot accedir des del carrer Emili Grahit i que compta amb millores en "qualitat i efectivitat". Es tracta d'un espai que els responsables de la Guàrdia Civil consideren que gràcies a la seva distribució "funcional i moderna" permètra facilitar les gestions als particulars i empreses.

La Intervenció d'Armes i Explosius és l'òrgan al qual correspon la responsabilitat del compliment de les competències derivades de la legislació vigent sobre armes i explosius. Són les encarregada del control administratiu de les armes i els explosius, la custòdia i gestió de les armes dipositades, tramitar les subhastes i destrucció, entre altres.

Nous vehicles

D'altra banda, la Guàrdia Civil avui també ha presentat la seva nova flota de vehicles. S'ha actualitzat amb 20 cotxes nous, entre els quals hi ha models elèctrics i híbrids-. Són cotxes de les marques Citroën, Nissan, Peugeot, Ford i Toyota. Aquests vehicles, com ha indicat el Tinent Coronel, mostren com des del cos estan compromesos amb el medi ambient i en les noves necessitats.