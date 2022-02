L’acord entre la companyia ferroviària espanyola Renfe i la francesa SNCF per explotar conjuntament el servei de tren d’alta velocitat entre Mdarid i Barcelona fins a París s’acabarà a finals de 2022, segons ha publicat el setmanari francès Les Echos. Segons el setmanari, la comercialització ha estat sempre deficitària des de que es va posar en servei, l’any 2013, de manera que l’operador francès prefereix frenar els costos davant d’un context de major competència ferroviària.

Segons publica Les Echos, l’operador francès ja ha comunicat a Renfe que té intenció de deixar de col·laborar en les rutes compartides entre Espanya i França a partir de desembre de 2022, com a conseqüències de la falta de rendibilitat. En aquests moments, les dues companyies ja són competència en el servei d’alta velocitat low cost dins de l’estat espanyol, amb la francesa Ouigo i l’espanyola Avlo, i ara ho podrien passar a ser també a nivell internacional.

«Renfe probablement hauria preferit continuar, però no ens trobem amb un acord satisfactori des del nostre punt de vista. Durant la última dècada s’ha anat avançant, però aquestes línies mai han estat rendibles i no volem continuar perdent diners», explica a Les Echos un directiu de Voyages SNCF. Durant la primera onada de la Covid, l’any 2020, la demanda de seients va arribar a caure un 72% respecte el 2019, i durant el 2021 va tornar a caure un 59%.

La col·laboració es va estrenar a finals de 2013. L’acord establia que cada companyia mantingués els seus ingressos nacionals, però compartia els ingressos internacionals i els costos operatius, com per exemple els peatges. Però aquestes línies de treball han resultat ser «desequilibrades» en les seccions nacionals, segons l’executiu de SNCF. La companyia francesa té previst reprendre pel seu compte l’any que ve la connexió París-Barcelona -recorregut on es troba la ciutat de Girona-, ja que representa «el gruix del negoci» i és «l’únic eix que presenta un balanç econòmic acceptable», segons SNCF.

Si això es porta a terme, els viatgers francesos que vulguin anar de París a Madrid amb tren hauran de baixar a Barcelona i allà agafar un tren de baix cost domèstic, Ouigo, per arribar fins a Madrid. Ouigo és, des del passat mes de maig, competència directe de l’Avlo de Renfe, de manera que les relacions són «una mica tenses» entre les dues operadores.

Forta competència aèria

D’altra banda, el temps de viatge del TAV entre París-Barcelona, que se situa entre les 6 hores i 40 minuts i les set hores i deu minuts, s’enfronta a una competència molt dura del transport aeri, amb companyies de baix cost com Vueling, Easyjet o Transavia operant aquest recorregut des de fa anys. Aquesta competència acaba afectant a la seva rendibilitat, ja que l’extensa oferta obliga a rebaixar el preu dels bitllets.

Amb aquest trencament, SNCF repeteix el mateix que va fer amb Trenitalia en relació al recorregut París-Torí-Milà, on els dos operadors també van finalitzar l’explotació conjunta que portaven a terme des de l’any 2011.