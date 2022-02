El departament d’Educació necessita proves. I és que davant l’anunci, que ja va avançar el Diari de Girona, que bona part de les escoles concertades de l’Opus Dei a Catalunya deixaran enrere la segregació per sexe a Secundària a partir del curs vinent, ahir el Departament d’Educació va exigir als centres que ho demostrin amb «proves».

D’aquesta manera, el departament d’Educació va anunciar que ha fet «requeriments» als centres i els ha donat un termini de 10 dies perquè aportin proves per a constatar que seran mixtes a partir del curs 2022-2023. Entre d’altres, hauran d’explicar com ho han comunicat a les famílies, als claustres i als consells escolars, quins seran els canvis respecte els espais actuals de les escoles i quin serà el nou projecte educatiu que proporcionarà aquesta perspectiva de gènere. Segons va recollir ACN, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va assenyalar que «ens han de demostrar que fan aquest canvi i que no existeix segregació per sexe en cap escola finançada amb fons públics». A més, va advertir als centres educatius que «ara mateix no tenen el concert», alhora que va sentenciar que «els concerts no es renovaran si es manté la segregació». Amb tot, Cambray va recordar que tots els centres concertats que segreguen per sexe ja van rebre la comunicació de la fi del concert aquest curs.

Des del grup educatiu Institució Familiar d’Educació van assenyalar que donaran resposta als requeriments, alguns dels quals «ja s’estan duent a terme des que es va sol·licitar la renovació», va remarcar el responsable de Comunicació de l’entitat, Albert Cortés. Amb tot, va sentenciar que «no hi veiem cap problema» i va qualificar els requeriments d’«assumibles». En aquest sentit, Cortés es va mostrar «tranquil» i va recordar que «sempre que hem complert la normativa se’ns ha mantingut el concert». Amb tot, va concloure que «estem convençuts que el mantindrem».

Per la seva banda, el cap d’Estudis de l’escola Bell-lloc de Girona, Enric Vidal, va assenyalar que «la voluntat del departament d’Educació d’acreditar l’itinerari cap a un centre mixt ens sembla raonable». En aquest sentit, va sentenciar que es tracta d’una actuació «lògica» per part del departament d’Educació.

Qui va celebrar la fi de la segregació per raó de sexe va ser el regidor d’Educació de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, que va assenyalar que els sembla «molt bé» que «es prenguin decisions per a avançar cap a la coeducació». Amb tot, va recordar que en el moment en què la legislació estableix que «no es poden finançar escoles que segreguin per sexe amb fons públics», aquests centres tenien «dues opcions»: «que passessin a ser privats en l’etapa de Secundària o acceptar haver-se de barrejar». Al final, va admetre, «han volgut això». «Fa molts anys que s’intentava que les escoles treballessin per a la coeducació», va sentenciar. Ara faltarà, va subratllar, que «a poc a poc» el model «es vagi consolidant en la resta d’etapes».

Ara, va admetre, «caldrà veure les decisions que han pres les escoles per a no perdre els diners que implica de cara a les famílies» i va recordar que ha estat una qüestió «econòmica i no pedagògica». Això, va afirmar, «es veurà en la preinscripció». Amb tot, però, va advertir que «com a ciutat intentarem que cap infant es quedi sense escolarització».