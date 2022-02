La Fundació Oncolliga Girona ha impulsat la creació de Gatzara, una línia de cosmètica natural 100% solidària que es vendrà online i que té com a finalitat recaptar fons per contribuir a la investigació oncològica i finançar els programes i serveis que l’entitat ofereix als malalts de càncer de les comarques gironines i les seves famílies. De moment s’han desenvolupat set productes de cosmètica facial dirigits a tots els públics i que és previst que surtin al mercat al mes de maig i, amb l’objectiu d’obtenir finançament per fer el llençament de la marca, s’ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a la plataforma Verkami. La fita és obtenir 5.000 euros que s’invertiran en la producció de les primeres unitats i en la creació de la botiga online.

El projecte Gatzara va sorgir arran de la pandèmia de la covid-19, quan la fundació va detectar la necessitat de buscar noves fonts d’ingressos per complementar el finançament obtingut a través d’activitats benèfiques organitzades per les delegacions de l’entitat. “Tradicionalment, aquestes activitats benèfiques han estat la nostra principal font de finançament, però ens vam adonar que en una situació de crisi com va ser la del confinament i les posteriors restriccions per la Covid, això podia ser un gran handicap per al manteniment dels nostres serveis”, ha explicat la presidenta de la Fundació, Paqui Badosa.

Per a desenvolupar el projecte, l’Oncolliga ha comptat amb la col·laboració d'un equip de professionals de diferents àmbits que de manera voluntària i desinteressada li han anat donat forma i que ara cedeixen el testimoni a l'empresa Oncolliga Gironina SL, que serà l’encarregada de comercialitzar els productes. "Es tracta d’una empresa social, ja que absolutament tots els beneficis que s’obtinguin revertiran a la fundació, per tal de seguir treballant per mitigar les dificultats que afronten les persones que pateixen o han patit un càncer”, ha afegit la presidenta.

Fórmula natural

La primera línia de cosmètica facial Gatzara consta de set productes: una emulsió netejadora, dos tipus de crema facial, un sèrum, un contorn d’ulls, un nou concepte de mascareta facial i un complex vitamínic a base d’oli d’arròs ecològic. La línia ha estat formulada per un equip de farmacèutics i químics amb experiència en el sector de la cosmètica natural i tots els productes han estat testats dermatològicament per assegurar que el seu ús es apte per a tot tipus de pell, també per a les més sensibles.

El resultat ha estat una cosmètica basada en el poder de les plantes, amb ingredients seleccionats per les seves propietats actives i productes adaptats a les necessitats de la pell. Els set productes de la línia Gatzara estan disponibles a Verkami, amb diversos tipus de recompensa: individualment (des de 18 fins a 26 euros) o com a pack (des de 48 euros fins a 130 euros). "Estem segurs que aquest projecte tindrà una bona acollida, perquè combina la cura conscient i saludable de la pell amb la recaptació de fons per a la lluita contra el càncer, de manera que comprar Gatzara acaba essent un acte ètic i socialment responsable”, ha indicat la presidenta de la Fundació.