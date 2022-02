L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) destinarà més de 4,1 milions d’euros per a dotze ajuts per a la millora de xarxes d’abastament en alta supramunicipals a les comarques gironines. Les subvencions es troben incloses d’un «paquet» de prop de 13 milions d’euros per a 30 projectes arreu de Catalunya.

Bona part dels ajuts de les comarques gironines seran per al Consorci d’Aigües de la Costa Brava. Una de les actuacions més destacades, que rebrà més d’un milió d’euros, serà per a la millora i rehabilitació de la canonada de captació de Vilanova de la Muga, a Peralada. Altres projectes inclouen la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum a les estacions de tractament d’aigua potable (ETAP) d’Empuriabrava i Tossa-Lloret de Mar, així com la instal·lació d’equips amb llum ultraviolada també a l’estació de Tossa-Lloret. A més, s’instal·laran equips de desinfecció amb llum ultraviolada a l’ETAP d’Empuriabrava, i s’estudiaran alternatives per a la millora del tractament en aquesta mateixa estació. Finalment, entre altres iniciatives, també es destinaran diners per a la instal·lació d’un sistema de dosificació de permangat potàstic a la captació de Vilanova de la Muga, així com la instal·lació d’instrumentació de control del procés i mesura de la qualitat de l’aigua en la xarxa d’abastament en alta de la Costa Brava nord.