Olot celebrarà la gran rua de carnaval el 26 de març amb diverses activitats paral·leles al llarg del dia. Els establiments i aparadors decorats per l’ocasió participaran al concurs organitzat per l’Associació de Comerciants. Al matí hi haurà un recorregut del rei i la reina del carnaval pel centre de la ciutat. Al migdia, a la plaça Clarà hi haurà la cercavila del Rei Carnestoltes i la Reina del Carnaval amb la Colla els Titots i les penyes que desfilaran a la gran rua de la tarda que aprofitaran per visitar diversos geriàtrics de la ciutat. La gran rua començarà a dos quarts de sis de la tarda des de l’avinguda Santa coloma fins a la plaça Clarà. Es premiarà les millors carrosses i comparses. A la nit hi haurà el sopar de penyes, la disco mòbil, l’entrega de premis i un concert.