La companyia irlandesa Ryanair recuperarà la connexió de Girona amb l’aeroport de Roma (Fiumicino) a partir del proper 30 de març, coincidint amb l’inici de la temporada d’estiu a Vilobí d’Onyar. La nova ruta tindrà dues freqüències setmanals fins a finals d’octubre. Juntament amb la recuperació del vol Girona-Roma, Ryanair va anunciar ahir també un vol des de Barcelona a Poitiers (França), un de València a Perpinyà, un de Castelló a Brussel·les i un altre de Madrid a Faro (Portugal). Aprofitant aquestes noves connexions, com ja és habitual, l’aerolínia llança una promoció amb alguns descomptes en el vols. Segons indiquen des de la companyia, aquest estiu operaran un total de 2.400 rutes a Europa, de manera que estan «impulsant la recuperació del tràfic i creant llocs de treball».

Molts d’aquests llocs de treball, però, no seran a l’aeroport de Girona, on la companyia mantindrà només un avió aquest estiu, malgrat que ha recuperat algunes de les rutes que havia deixat d’operar en els últims anys i fins i tot n’ha creat un parell de noves, com Helsinki i Nuremberg.

Ryanair té previst començar a finals de març la temporada d’estiu a Girona, que s’allargarà fins a finals d’octubre. El passat mes de febrer va anunciar que preveia operar un total de 22 rutes des de Vilobí, amb l’aspiració de transportar fins a un milió de passatgers. Tot i això, des d’aquell anunci ja ha anunciat un parell de noves rutes més, com la recuperació de vols domèstics amb un enllaç amb Santiago de Compostel·la i, ara, la recuperació de la ruta a Roma.