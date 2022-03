Ripoll ha estat el municipi triat a Girona per Telefónica per a començar l’encesa del 5G en la banda de 700 MHz, després de rebre tots els operadors l’autorització per part del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital per a activar els equips de ràdio (nodes) d’aquesta banda de freqüències. A més de Ripoll, Prats de Lluçanès i Granollers a Barcelona, i Cambrils, Roda de Berà, Pratdip i Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant a Tarragona han estat els municipis catalans en els quals ha començat aquesta encesa.

Telefónica informa que la banda de 700 MHz, també anomenada banda baixa, permetrà donar una cobertura més extensa, penetrar millor en interiors i universalitzar algunes de les característiques de les comunicacions 5G com és la baixa latència. «D’aquesta manera es converteix en el complement perfecte per a la banda de 3,5 GHz, en la qual també opera Telefònica i que és idònia per a serveis que precisen de molt alta velocitat de transmissió, però que té un abast menor i travessa pitjor alguns obstacles com les parets dels edificis, alguna cosa que sí que possibilita el senyal en la banda de 700 MHz», apunta l’operadora. L’encesa del 700 MHz serà gradual, ja que l’administració ha permès fer-ho en 60 instal·lacions a la setmana durant les primeres setmanes. A més, les operadores han de comunicar prèviament les poblacions on s’encendrà, perquè es comprovi que no hi ha interferències amb la TDT i es vagin resolent en els casos puntuals en què es produeixin. L’objectiu en tota Espanya és acabar l’any amb 1.400 municipis amb 700 MHz i en 2023 arribar als 2.400. Telefónica apunta que la cobertura 5G arriba ja a més del 80% de la població, a totes les capitals de província i tant a les grans poblacions com petites localitats de menys de 3.000 habitants. La subhasta de la banda de 700 MHz al juliol de 2021 va suposar una fita important per a impulsar el desplegament de 5G a Espanya. L’espectre 5G es completa amb la banda mil·limètrica de 26 GHz., que està destinada a oferir les majors velocitats i capacitats en espais limitats o en desplegaments concrets d’altes prestacions. És la tecnologia de cobertura més recent i no té encara data de licitació en perspectiva.