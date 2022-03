Els Mossos de Trànsit van protagonitzar aquest cap de setmana una persecució de 25 quilòmetres per l'AP-7.

Seguien un conductor temerari que anava begut i drogat. Els agents el van aconseguir aturat a Viladasens -l'havien detectat a Pontós anant a 173 km/h plovent - i el van detenir. A més, també el van denunciar per tenir el carnet caducat des del febrer de 2021.

El conductor arrestat és un veí de Llers, de 28 anys i nacionalitat espanyola. A qui acusen de ser el presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues -va donar positiu en quatre substàncies-, per negar-se a realitzar les proves de detecció i per originar un greu risc per a la circulació.

Els fets van passar el dissabte dia 12, en un control de velocitat que una patrulla de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona (ART) havia establert al quilòmetre 33 de l’AP-7, dins del terme municipal de Pontós.

Plovent fort i a 173 km/h

Pels volts de dos quarts de dotze del matí els Mossos van detectar un turisme que circulava a 173 km/h en un tram limitat a 120 km/h, en un dia on la meteorologia era de pluja intensa i, per tant, requeria una moderació de la velocitat per la reducció de la visibilitat.

Els agents van seguir el vehicle -un Peugeot 208- per aturar-lo i notificar-li la infracció quan van veure que circulava erràticament, amb dificultats per mantenir-se dintre del seu carril, fent avançaments en ziga-zagues i a gran velocitat.

En aturar el vehicle, a l’altura de Viladasens, els agents van veure que el conductor presentava signes evidents de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques.

Positiu en 4 drogues i begut

En fer-li la prova d’alcoholèmia, segons informa el cos policial, va donar un resultat positiu de 0,57 mg d’alcohol per litre d’aire expirat, més del doble del límit màxim, que en aquest cas era de 0.25 mg/l.

A més, l’home feia una forta olor de marihuana pel que també se li va fer la primera prova de consum de substàncies estupefaents, donant positiu en consum de cànnabis, cocaïna, metamfetamines i amfetamines. Quan els agents el van requerir per fer la segona prova, el conductor es va negar.

Per tot això, els Mossos van detenir al conductor com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sota la influència de begudes alcohòliques i substàncies estupefaents, negar-se a realitzar les proves de detecció i per una conducció temerària. En l’escorcoll del vehicle, els agents van localitzar un pot de plàstic amb marihuana.

Copilot begut

Els mossos van intentar que l’acompanyant es fes càrrec de conduir el vehicle, però aquest també es trobava sota els efectes de l’alcohol, fet pel qual el vehicle va quedar immobilitzat.

El detingut, sense antecedents, va passar el dia 13 de març a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.