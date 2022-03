Cambray cedeix: les escoles podran no aplicar el currículum

Amb una jornada de mobilitzacions n’hi ha hagut prou per a fer moure fitxa al conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. Vint-i-quatre hores després de l’arrencada dels cinc dies de vaga convocats pels sindicats educatius, el conseller va anunciar ahir un primer intent d’alto el foc donant resposta a una de les reivindicacions (en plural, perquè no era l’única) dels docents: els centres que ho vulguin podran continuar aplicant els currículums actuals el curs vinent.

I és que si una de les principals amenaces és que el curs vinent s’havien de començar a aplicar els nous currículums de Primària, Secundària i Batxillerat en els cursos imparells, Cambray va assegurar que entén el «trasbals» i el malestar que ha generat l’aplicació dels nous currículums, pel que ha decidit donar carta blanca a les direccions dels centres educatius. Tot i aquesta flexibilitat, va explicar que el Departament d’Educació tirarà endavant els decrets que permetin donar la cobertura legal necessària als centres que apostin per a aplicar els nous currículums el curs vinent. D’aquests, però, es coneix fins ara l’esborrany en el cas del de Primària i Secundària, i les línies principals del de Batxillerat. Els primers es van enviar als centres educatius i s’han recollit més de 500 aportacions. Ara, el Departament d’Educació està ultimant el document final, que preveu presentar la setmana vinent recollint part de les aportacions dels docents amb l’objectiu de «millorar» la proposta inicial.

Per la seva banda, la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, va aprofundir en la idea que aquesta «transitorietat» en l’aplicació dels nous currículums estarà vinculada a l’autonomia de centres. També va afegir que el document final dels currículums de Primària i Secundària inclou força canvis per a donar resposta a les principals demandes que s’han fet, com per exemple la redistribució de la càrrega horària de cada matèria i la recuperació d’alguna de les assignatures que desapareixien.

Tot i que la mesura arribava per a calmar els ànims als docents, «les formes» encara els van crispar més. Segons la portaveu territorial del sindicat USTEC-STEs a les comarques gironines, Glòria Polls, «una vegada més ens hem hagut d’assabentar d’una decisió d’aquesta magnitud pels mitjans de comunicació, quan el que hauria d’haver fet és convocar una reunió prèvia per a comunicar-ho internament». D’altra banda, va sentenciar que «no demanem una moratòria d’un any, sinó que no s’apliqui aquest currículum». En aquest sentit, va advertir que «malgrat que les esmenes que es van fer de forma ràpida, a l’hora de redactar-lo hem de fer un debat pedagògic i intens». A més, va criticar que el pes de la decisió hagi de recaure en les direccions dels centres. «El que proposa és que cada centre decideixi si el vol aplicar o no, i això encara generarà moltes diferències i competència entre els centres, cosa que no podem acceptar de cap manera».

Amb el que no cedirà el conseller d’Educació és amb l’avançament del calendari escolar, a partir d’on va sentenciar que «no hi ha ningú» que digui que aquesta no és una bona mesura per a l’alumnat i, per aquest motiu, no veu cap raó objectiva per a no aplicar-la ja el curs vinent. A més, va afegir que el sistema està preparat per a fer-ho, tot i que sí que va tornar a obrir la porta a parlar de com s’acaba desplegant i quines millores s’hi poden afegir. A més, va apuntar que això estaria relacionat a quina és l’oferta final gratuïta no lectiva durant les tardes del mes de setembre.

La notícia arribava mentre els docents recorrien els carrers de Girona en la segona jornada de vaga, que va comptar amb un miler d’assistents segons els sindicats, un 75% menys que en la convocatòria del dia anterior, quan van fregar els 4.000. A la província de Girona, la vaga va comptar amb un seguiment del 9,7% als centres públics i un 2,9% als concertats. Els que mantenien el pols al carrer tenien clar que resistirien els cinc dies convocats. «No pensen en què perdem, només pensem en guanyar», va assenyalar el professor gironí Joan Boada. A més, també van instar als sindicats a ser flexibles. «No poden posar línies vermelles, també han d’estar disposats a cedir», va sentenciar Salva Romero. Amb tot, van reclamar la mobilització massiva de la ciutadania per a donar suport als docents.