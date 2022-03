La Matinal de Marxa Nòrdica Solidària, organitzada per la Fundació Oncolliga Girona i l’associació esportiva Nordic Walking Girona, arribarà aquest diumenge a la 8a edició. La iniciativa solidària, que habitualment se celebrava a Girona, tindrà aquest any una nova ubicació: l’Espai La Pineda de Sant Gregori. Hi haurà dos recorreguts: un de 6km i l’altre, de 12.