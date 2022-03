El Pla de l’Estany recollirà els residus a mida en funció de la tipologia de municipi

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha iniciat aquest mes de març la implantació d’un nou sistema de recollida de residus que ha de permetre avançar cap als objectius de reciclatge que marca Europa i cap a l’establiment d’una taxa individualitzada en funció dels usos dels ciutadans. Per aconseguir-ho, s’ha dissenyat un model que combina el porta a porta als nuclis urbans amb la recollida en àrees tancades de contenidors a les zones d’habitatges disseminats. El nou model es va presentar divendres en roda de premsa, coincidint amb l’entrada en vigor, l’1 de març, del nou contracte amb l’empresa adjudicatària, l’UTE OHLA-Igfa.

El president del Consell Comarcal, Francesc Castañer va destacar que «la comarca ha estat 13 mesos sense contracte» un fet que ha comportat moltes complicacions d’àmbit legal. A banda, Castañer també va voler agrair als treballadors que han continuat fent la feina, malgrat que les condicions laborals no han estat revisades fins el gener d’aquest 2022 i va apuntar que «l’empresa ha continuat treballant malgrat les deficiències de l’antic contracte que tenia un valor de 800.000 euros, mentre que la suma dels dos contractes nous ascendeix als 2 milions d’euros».

Complir les directives europees

D’acord amb les noves directives europees, l’objectiu és arribar al 65% de recollida selectiva de cara al 2035. «A casa nostra, actualment ens trobem al voltant del 44% i malauradament fa anys que el reciclatge ha tocat sostre», va explicar Jordi Burch, conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal. Burch va recordar que a Catalunya ja existeixen experiències que demostren que amb el model porta a porta s’aconsegueix «trencar aquest sostre de reciclatge» i va posar com a exemple el cas proper de Porqueres i una part de Camós, on el sistema porta a porta està implantat des del 2018 i on s’han assolit resultats del 83% i el 72%, respectivament. «Són dos referents per a tota la comarca», va assenyalar.

El nou model comarcal comptarà amb diferents sistemes que conviuran i s’implantaran en funció de les necessitats de cada municipi. Així, Serinyà, Esponellà, Fontcoberta, Porqueres, Cornellà de Terri i Camós aplicaran un sistema de porta a porta al nucli i àrees tancades o armaris als disseminats, mentre que Sant Miquel de Campmajor i Palol de Revardit han optat per implantar la recollida en àrees tancades a tot el municipi. Per la seva banda, Crespià mantindrà la recollida en contenidors al carrer.

Per a la implantació del porta a porta es distribuiran cubells amb xip que permetran fer un seguiment individualitzat de la recollida de l’orgànica, els envasos, el paper i el cartró i la resta. El vidre es continuarà deixant en contenidors al carrer.