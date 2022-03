El ple del Parlament aprovarà avui el decret llei del Govern català per donar cobertura legal a una consulta sobre la candidatura Pirineus-Barcelona als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 que, si se segueixen les previsions, es durà a terme a principis d’estiu. L’executiu comptarà amb l’aval de la CUP i l’oposició dels comuns, malgrat que els dos socis variables de Pere Aragonès continuen oposant-se a la celebració dels jocs a Catalunya.

La modificació de la llei de consultes populars permetrà que la votació se cenyeixi, a partir d’ara i si cal, a una part del territori català i no a la seva totalitat. En el cas olímpic permetrà circumscriure la consulta a les comarques que formen la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran. Però tant la CUP com els comuns exigeixen que es faci extensible a les comarques del Berguedà, Solsonès i Ripollès, ja que, en tots tres casos, se senten agreujades perquè algunes estacions que acollirien proves olímpiques tenen part de la seva superfície en elles.

Fins i tot Junts, segons la portaveu parlamentària, Mònica Sales, està «treballant» perquè les tres comarques «puguin votar, seguint el mandat de consensuar amb el territori la seva participació», contravenint, així, la posició declarada del Govern.

Els anticapitalistes consideren que la reforma de la norma és positiva perquè no només afecta la candidatura olímpica, sinó que es pot fer servir a posteriori per a altres propostes -per exemple, sobre el macrocomplex de Hard Rock al Camp de Tarragona- i convertir així aquesta legislació en una eina de pressió. Així, situen en una altra pantalla la futura convalidació d’un altre decret sobre la consulta específica dels jocs, sobre la qual ja avancen que s’oposaran si no es compleix la petició d’elevar-la a més comarques afectades i si no comparteixen la pregunta.

La sorpresa dels comuns

Els comuns, en canvi, estan sorpresos per aquesta lògica anticapitalista, ja que facilita al Govern la futura candidatura als jocs. Tot i que fonts de la CUP asseguren que hi ha un compromís de la Generalitat per ampliar la votació a les tres zones que ara no estan incloses, des de Palau ho han negat en alguna ocasió. Per això, el partit morat demanarà una garantia per escrit per canviar el sentit del seu vot.

En aquest context, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, es va reunir ahir amb alcaldes i alcaldesses del Ripollès i no va tancar la porta a que aquesta comarca, el Berguedà i el Solsonès participin en la consulta sobre els Jocs d’hivern. Malgrat la decisió inicial de no incloure’ls, la consellera va explicar que «es valoraran tots els escenaris i es parlarà a nivell de Govern».

D’aquesta manera, les paraules de Vilagrà mantenen viva l’esperança de participar en la consulta. «Havíem pres una decisió en base a uns paràmetres i ara hem de veure com s’articula, ho hem d’estudiar», va afegir la consellera, segons ACN.