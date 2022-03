Des de fa anys, escoles i instituts catalans tenen problemes per a trobar professors especialistes d’ESO, Batxillerat i FP. Un dels motius és la falta de places suficients del màster universitari per a ser professor d’aquestes etapes, que deixa fora molts aspirants. Aquest curs 2021-22 van haver-hi 4.808 sol·licituds per a cobrir 1.880 places, segons xifres del Consell Interuniversitari de Catalunya. És a dir, 920 persones es van quedar sense plaça. Això fa que molts interessats recorrin a màsters online que només realitzen universitats situades fora de Catalunya. El Departament d’Universitats calcula que aquest curs hi ha 1.600 persones cursant el màster fora del sistema universitari català. És per això que a partir del curs 2023-24, la conselleria oferirà 1.000 places del màster que es podran cursar a través de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Per al curs 2022-23, la previsió és oferir 2.040 places, 160 més que aquest curs.

La modalitat virtual permetrà augmentar l’oferta en les especialitats amb major dèficit de professorat, com Llengua i Literatura Catalana, Llengua i Literatura Castellana, Anglès i Matemàtiques. Per la seva banda, les pràctiques seran presencials.