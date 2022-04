El Govern farà el 24 de juliol dues consultes amb preguntes diferents sobre els Jocs d'hivern 2030. A l'Alt Pirineu i Aran es preguntarà si el Govern de la Generalitat ha de presentar candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern amb una opció de respostes binària (sí o no). El mateix dia també es consultarà les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès amb una altra pregunta: "La seva comarca s'ha d'involucrar en el projecte de Jocs d'hivern?". En roda de premsa, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha concretat que "involucrar" vol dir poder tenir activitats esportives prèvies i complementàries. Aquest dilluns el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha firmat dos decrets per impulsar la doble consulta.

El Govern ha explicat que només es podrà votar a les consultes presencialment i no hi haurà ni vot telemàtic, ni per correu ni vot anticipat. Aproximadament a la consulta de l'Alt Pirineu i l'Aran votaran unes 55.000 persones en 121 meses. I en la consulta de les altres tres comarques, 83.000 persones en 137 meses. El Govern hi destinarà 1.100.000 euros.