Els ajuntaments de les comarques gironines van veure reduïts a la meitat els seus ingressos per la taxa turística durant la pandèmia, és a dir, entre 2020 i 2021. L’any 2019, els ens locals gironins van rebre una mica més de 5,4 milions d’euros de la Generalitat en procedents de la taxa turística. L’any 2020, aquesta xifra es va enfonsar fins a 1,945 milions, mentre que durant el 2021 es va recuperar lleugerament i va arribar fins als 2,86 milions. Tot i això, les dades de la recuperació es van situar molt lluny de les prepandèmia, ja que la quantitat de diners aconseguits durant el 2021 va ser un 47% inferior a la de 2019.

Aquestes dades les ha proporcionat el conseller d’Economia i Empresa, Roger Torrent, en una resposta escrita a la diputada de Vox Isabel Lázaro Pina, i corresponen al període comprès entre l’1 d’octubre de 2018 i 30 de setembre de 2021. La taxa turística es va crear l’any 2012 i es va revisar el 2017 i el 2020, tot i que la Generalitat, durant la pandèmia, va fer fins a tres pròrrogues degut a la caiguda del nombre de turistes.

Els diners que es recapten amb aquest impost es reparteixen a parts iguals entre els ajuntaments (50%) i la Generalitat (50%). Segons el Govern català, l’any 2019 -previ a la pandèmia- es van recaptar 65,6 milions d’euros a tot Catalunya, dels quals 38,1 van anar a parar a les arques municipals: 21,4 milions a la província de Barcelona, 5,4 milions a la de Girona, 4,2 milions a Tarragona i 718.787 euros a Lleida.

A partir de llavors, però, la reducció del nombre de visitants per les limitacions de la pandèmia van fer que els ingressos dels ajuntaments per aquesta via caiguessin dràsticament. L’any 2020, els ajuntaments gironins van ingerssar 1,95 milions d’euros per aquesta via, el que va suposar una reducció del 64%. Aquell any, l’arribada de turisme internacional va ser purament testimonial i la majoria de turisme va ser de proximitat, especialment de dins de Catalunya mateix.

Durant l’any 2021, la recuperació del turisme va permetre arribar fins als 2,86 milions d’euros ingressats, el que va suposar un creixement del 47,21% respecte el 2020 però encara es va situar un 47% per sota dels 5,4 milions recaptats l’any 2019, abans de la pandèmia. Aquell any, l’encara reduïda mobilitat internacional es va veure compensada per una notable presència de turisme de proximitat, tant de l’Estat espanyol com de França, així com també del centre d’Europa.

Millora del turisme

Segons recorda Torrent en la mateixa resposta, els ens locals han de destinar els recursos econòmics del fons a projectes o accions vinculades a àmbit del turisme. La Generalitat ingressa directament les assignacions del fons als ajuntaments corresponents, que són els repsonsables de la seva correcta gestió i aplicació. L’única excepció són els casos en què la recaptació de l’impost en l’exercici immeditament anterior sigui inferior als 6.000 euros: en aquest cas, el gestionen els respectius consells comarcals.

El passat mes de març, en unes jornades a Salou, es va fer públic que l’Ajuntament de Lloret de Mar havia estat l’ens local de les comarques gironines que més diners havia recaptat gràcies a la taxa turística de 2021, amb una xifra de 938.611,91 euros (dels quals, com s’ha mencionat, la meitat van a parar a la Generalitat).

Es tractava també del segon municipi amb una major recaptació de Catalunya, només superat per Salou, on es van recaptar 1,3 milions d’euros.

De les comarques gironines, també van destacar Torroella de Montgrí, on es van recollir 398.000 euros, Castel-Platja d’Aro, amb 318.000 euros, i Tossa de Mar, amb 313.000.