El Consorci de l'Alta Garrotxa posarà en funcionament l'aparcament amb reserva de l'entrada de Sadernes a partir del dijous 14 d'abril, coincidint amb l'inici de la Setmana Santa. Es tracta del sistema que el consorci va estrenar l'any passat en què tots els vehicles que volen aparcar a la zona de Sadernes i la vall de Sant Aniol d'Aguja han de reservar una plaça de forma prèvia. L'objectiu és reduir la massificació de la zona i permetre l'accés només dels vehicles que caben a l'aparcament habilitat. Aquesta mesura s'aplicarà durant els festius i caps de setmana a partir de la Setmana Santa i fins a finals de juny. Durant els mesos de juliol i agost caldrà reservar plaça cada dia de la setmana.

L'aparcament compta amb 100 places i té un preu de 5,56 euros, que permet una estada de màxim 24 hores. Quan es formalitza la reserva, l'usuari rep un codi QR que ha de presentar al personal que regula l'accés al punt d'acollida de Sadernes. Aquells que arribin en bicicleta o caminant no caldrà que reservin res. Des del consorci de l'Alta Garrotxa recorden que no hi ha cobertura en aquella zona i per això és important que en el moment de la reserva, els usuaris es descarreguin el codi QR al mòbil o l'imprimeixin en paper per poder-lo tenir disponible a l'hora de mostrar-lo als vigilants.