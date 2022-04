COMMEMORACIÓ D’UNA EFEMÈRIDE. El telecadira Turó de la Perdiu compleix 75 anys 1 Esquiadors vestits d’època, ahir a La Molina F

2 Una imatge històrica de les que es van exposar a La Molina amb motiu de l’aniversari del telecadira F

3 Una parella al telecadira Turó de la Perdiu, poc després d’inaugurar-se F

L’estació d’esquí de La Molina va commemorar ahir el 75è aniversari del primer telecadira de l’Estat. Ho fa fer amb una festa a la qual desenes d’amants d’aquest esport van assistir-hi vestits d’època. El telecadira Turó de la Perdiu es va instal·lar el 22 de desembre de l’any 1946, suposant un abans i un després en el transport per cable a les estacions d’esquí.

L’estació de La Molina, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), vacelebrar l’efemèride amb dos actes: la 2a edició de la Cursa Retro i una exposició als peus de la Pista Llarga. Per participar a la cursa, que es va celebrar a la tarda, calia fer-ho amb material d’esquí de la primera meitat del segle XX.

L’exposició recollia la trajectòria dels remuntadors com a transport comercial, sobretot amb referències als primers telecadires del continent americà i d’Europa. També hi havia imatges antigues de l’estació, entre altres elements històrics.

Turó de la Perdiu

El punt de partida d’aquest remuntador, que va suposar un gran avenç perquè apropava les persones usuàries a un dels punts més alts de l’estació sense necessitat d’agafar el teleesquí, es trobava a la zona del Bar Bona Sort; era punt de restauració molt concorregut i apreciat pels esquiadors, ubicat a la cota 1.436 m i arribava fins al Turó de la Perdiu, zona on s’estava treballant per habilitar noves pistes d’esquí. Per aquest motiu, l’equipament es va batejar amb el nom de la muntanya Turó de la Perdiu.

Amb 1.733 metres de recorregut, el remuntador Turó de la Perdiu va facilitar l’accés a les pistes Standard, Trencacames, Costa Rasa i Pista Llarga, on precisament ahir es va fer la baixada d’esquiadors.

La instal·lació, que comptava amb 140 cadires monoplaça, va ser producte de la creativitat de l’enginyer suís Karl Weisse, que tres anys abans també havia fet l’obra del remuntador de Fontcanaleta, el primer a Espanya.

Per a la seva construcció, es va inspirar en l’aeri de Sun Walley dels Estats Units, perquè l’havia vist en una pel·lícula. El 21 de desembre de l’any 1995, aquesta instal·lació es va tancar al públic per donar pas a infraestructures més modernitzades que s’han anat actualitzant fins a dia d’avui.

Estació d’esquí pionera

La Molina sempre s’ha caracteritzat pel seu esperit innovador i pioner. L’any 1943, el món de l’esquí va viure un moment històric sense precedents amb la posada en funcionament del primer remuntador de l’Estat, el teleesquí de la pista de Fontcanaleta. Aquest fet va convertir La Molina en la primera estació d’esquí de tot l’Estat amb un remuntador comercial.

I el 1953, es va aconseguir arribar fins a més 2.000 metres amb un tercer telecadira que connectava la zona de Coll Sisè (a tocar del Turó de la Perdiu) amb la de Costa Rasa (a 2.043 m).