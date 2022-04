Els premis de l’associació Mestres 68 tornen a reconèixer les pràctiques col·lectives i individuals a favor de l’educació després d’un any de parèntesi degut a la pandèmia. Els guardons es lliuren a partir de propostes presentades per qualsevol col·lectiu o entitat justificant els mèrits pedagògics de la persona o entitat que es proposa i en cap cas els candidats en són coneixedors.

Enguany els guardons arriben a la 25a edició i, com s’ha anat fent els darrers anys, estan formats per quatre categories: personal, institucional, nacional o internacional i menció honorífica a títol pòstum. En la darrera categoria, s’homenatja l’escultor Domènec Fita que d’entrada optava al premi personal, però la seva mort, el novembre del 2020, ha obligat l’organització a atogar-li la menció honorífica a títol pòstum. El jurat, format per tretze persones representatives del món educatiu i català, ha destacat l’acció professional desenvolupada de manera «incansable» i «compromesa» en la innovació de les pràctiques professionals i en la recerca d’una metodologia i una didàctica d’innovació en l’àmbit de la creació artística. Entre altres aspectes, també han valorat la seva «capacitat d’empatia i la petja pedagògica deixada en els seus alumnes, en el seu entorn i en qualsevol persona que l’ha conegut o escoltat».

Seguidament, el premi personal s’entregarà a la mestra Ruth Vert per «l’interès, esforç i voluntat posada en tota la seva actuació professional que l’han portat a una permanent recerca de metodologies actives i innovadores en la didàctica de la matemàtica i a través d’aquesta a totes les àrees de coneixement», destaca el jurat. En concret, ressalten la seva implicació en la innovació de l’escola Lacustària de Llagostera. El president del Premi Mestre 68, Josep Callís, explic que un dels objectius del guardó és donar a conèixer «professionals amb grans mèrits en el món educatiu però que passen més desapercebudes, com és el cas de Vert».

Finalment, l’associació Cedre rep el premi institucional per l’educació «transversal, inclusiva i de transformació social» i l’informatiu Info K rep el premi nacional pel «rigor, coherència i compromís professional per donar a conèixer la realitat de la vida». La gala d’entrega tindrà lloc la primera quinzena de juny, encara no hi ha la data concretada.