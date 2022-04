Dimarts, coincidint amb una reunió de la Taula de Mobilitat de Girona, l’ajuntament liderat per Marta Madrenas (Junts) amb el suport d’ERC va fer públic el seu plantejament sobre la futura Zona de Baixes Emissions que la ciutat està obligarà a implantar l’any vinent. Una ZBE que inclouria restriccions més enllà del Barri Vell estenent-se a punts de la Devesa, Sant Narcís o l’Eixample. Un projecte que, mapa a banda, encara està poc detallat i que, de moment, als partits de l’oposició. Especialment a Gunyem, que el troba «poc ambiciós» i una mostra de la «poca consciència de lluita contra el canvi climàtic» de l’actual govern municipal. El PSC, en canvi, posa sobre la taula la necessitat d’evitar que la ZBE «no perjudiqui la ciutadania i, en especial, als barris de Santa Eugènia, Can Gibert o Sant Narcís on hi ha la densitat de població més elevada de la ciutat».

Des de Guanyem es destaca que les declaracions de la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, sostenint que «la voluntat és que hi hagi les mínimes afectacions» demostra «la poca ambició» d’una Zona de Baixes Emissions que «és poc ambiciosa per afrontar els reptes climàtics i de contaminació de l’aire existents, deixa fora bona part del terme municipal de les i que obvia la tasca de coordinació amb la resta de municipis de l’àrea urbana». Per a la formació d’esquerres, el govern municipal de Junts i ERC mai ha cregut en la necessitat que Girona tingui una Zona de Baixes Emissions per la seva «poca voluntat de canvi i de consciència de lluita contra el canvi climàtic». Una postura que, segons detalla la regidora Laia Pèlach, es contraposa amb la majoria d’opinions que es van sentir dimarts en la Taula de Mobilitat on Marta Sureda i el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, van presentar un projecte de Zones de Baixes Emissions que, a banda del Barri Vell, inclou la possibilitat que hi hagi restriccions per a l’entrada de cotxes d’una determinada antiguitat a zones com la Devesa, el nord de Sant Narcís o part de l’Eixample.

«Són moltes les veus provinents d’associacions veïnals, empresarials i polítiques així com del moviment ecologista i a favor de l’ús de la bicicleta que demanen una proposta més atrevida que serveixi realment per canviar el paradigma com fan les principals ciutats europees», assegura Pèlach.

Per la seva banda, la diputada i portaveu del grup municipal del PSC, Sílvia Paneque, pensa que cal «pensar bé» com s’implanta la Zona de Baixes Emissions «més enllà de dibuixar-la en un mapa». «Una Zona de Baixes Emissions és l’oportunitat per revifar la ciutat amb més comerços, pensar la mobilitat en termes de sostenibilitat i requereix com a fet bàsic no perjudicar els veïns i veïnes, en especials, els que viuen en els barris amb més densitat de població», argumenta Paneque que cita Santa Eugènia, Can Gibert o Sant Narcís com aquestes zones on caldria ser molt sensible. En canvi, Pèlach difereix de la postura de la cap de files del PSC apuntant que no fer extensiva la ZBE a més barris de la ciutat incrementarà les desigualtats entre gironins perquè les zones de baixes emissions «tenen un component de salut» i a les parts de la ciutat on no arribin les limitacions de trànsit «s’incrementarà molt la circulació de vehicles de motor».

Tant des de Guanyem com des del PSC tenen les seves pròpies propostes sobre com hauria de ser la Zona de Baixes Emissions de Girona. «Estem disposats a acordar una proposta valenta que situï Girona al mapa de les ciutats que són pioneres en la mobilitat sostenible», assegura Pèlach posant sobre la taula mesures com debatre la ZBE «amb els municipis veïns», «l’abaratiment del cost del transport públic» o «potenciar el vehicle compartit o l’impuls a gran escala de la mobilitat en bicicleta sense entorpir aquells que es mouen caminant». Des de les files socialistes, Sílvia Paneque apostaria per fer «més aparcaments als afores», «replantejar la mobilitat en un marc general ben pensat» i, en una línia més semblant al govern de Junts i ERC, «I assegurar que els veïns i veïnes no en surtin perjudicats».

En aquesta línia, Paneque recorda que «algunes ciutats de la dimensió de Girona han estudiat línies d’ajuts a transportistes, sigui per canvis de vehicle o bancs de cotxes de segona mà que sí que poden entrar en les ZBE».