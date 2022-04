Ha passat prop de dos anys des que totes les clíniques dentals Dentix van tancar d’un dia per l’altre i van deixar a milers de pacients pendents de tractaments que o bé ja havien pagat o que abonaven a terminis. La situació dels afectats no ha canviat gaire: cada cas és un món, i això ha complicat la manera de trobar solucions. El que tenen clar els afectats amb qui ha parlat aquest diari és que s’han sentit sols des que les persianes de les clíniques van abaixar-se, i que l’administració no els ha ajudat. Tots se senten estafats i indignats.

«És un campi qui pugui, cada afectat té una situació concreta i cap és bona, aquesta és la conclusió de tot plegat ara mateix», rebla un dels afectats, Joan Casademont. En el seu cas particular, va pagar al comptat més de 3.000 euros per un tractament del qual van fer-li molt poca cosa tot i que assegura que va haver d’anar unes 70 vegades a la clínica.

Des que es va iniciar el concurs de creditors a finals del fatídic 2020, no hi ha hagut gaires novetats, diu. Les clíniques que hi havia a Girona, Figueres i Blanes han tancat la persiana i només el color lila dels rètols que hi havia donen fe del que va passar dins les seves parets. I la Olot s’ha transformat en una clínica d’una altra cadena, Vitaldent, el grup del qual va comprar 80 de les 180 clíniques Dentix.

«Vitaldent ha ofert als afectats assumir els seus tractaments, i sembla que algunes persones han millorat la seva situació, però fent-los pagar una part del tractament que tenien contractat», explica Casademont. Ell va ser un dels que va decidir anar a aquesta cadena per veure quina solució li oferien. «El primer que vaig veure va ser que hi havia els mateixos treballadors que a Dentix, i això ja em va fer desconfiar», diu. Semblava que la història es tornava a repetir. I aquesta va ser la seva impressió quan li van proposar fer-se càrrec del tractament però a canvi de posar-hi més diners: «Vaig pensar: ja volen cobrar! I això em va fer decidir de no tornar més». Al final ha anat a un dentista «del poble», que tot i que li ha costat molts diners, li ha arreglat la boca. «He pagat un altre cop pel que ja havia pagat, jo he fet un sacrifici i ho he pogut solucionar, però hi ha gent que s’ha enriquit a costa de persones que han de fer un gran sacrifici per pagar-se els tractaments», es lamenta. Ningú li ha tornat ni un cèntim, no té esperança en la via de la queixa administrativa i tampoc confia en la judicial. «Per reclamar un dret has de pagar, i els tràmits no són garantistes. No donen solucions reals», diu sobre l’opció de reclamar via associacions de consumidors. «Com a màxim t’envien un advocat, i al final ja hi tornem a ser, la qüestió és pagar», critica.

Nou tractament amb descompte

Les seqüeles de molts pacients han anat més enllà de les econòmiques i de la mala praxi descrita per l’ús de material de mala qualitat utilitzada per Dentix. També cal tenir en compte el dany psicològic que han patit afectats com ara H.A., veïna d’Empuriabrava, que fa tres anys que viu un calvari des que va posar els peus a la clínica de Figueres. Va pagar 1.800 euros en terminis per un tractament estètic que li va acabar destrossant la boca. Després de patir infeccions i dolors per pròtesis trencades, té part de les dents de davant trencades, un fet que li ha destruït completament l’autoestima. Abans que tanquessin les clíniques, va demanar la devolució del tractament a Dentix, i ja fa més d’un any que espera resposta a Vitaldent. «Sempre que hi vaig a preguntar em diuen que m’he d’esperar, però he perdut l’esperança que em tornin els diners», diu. Quan va acudir a Vitaldent, «em van dir que en un mes ho tindria tot solucionat, però que havia de pagar», subratlla. «Això sí, em farien un descompte del 30%!», manifesta, indignada. «És el mateix que Dentix, la meva situació no els importa, només volen que firmi amb una financera i que continuï pagant, i ara no tinc feina». A tot això se li suma la por de tenir una infecció, una probabilitat que els metges li han dit que és molt elevada per l’estat en què li han deixat la boca. «No sé què fer, em sento desamparada», sospira.

Deute amb la financera

Alexandra Rau va estar durant mig any amb un filferro a mig posar dels bràquets que li sortia de la boca per culpa del tancament de les clíniques. Això li va provocar moltes llagues i patiment. En el seu cas, va finançar el tractament amb una financera, però a hores d’ara li continua reclamant un deute de més de 600 euros tot i que no li han fet ni el 30% del tractament havent-ne pagat el 70%. En el seu cas, no ha volgut anar a Vitaldent, i ha acudit a un dentista que li ha hagut d’injectar geniva perquè a Dentix li van posar els bràquets torts i «quasi em van fer caure les dents de davant».

Rau s’ha donat per «vençuda»: «no vull invertir més diners». Té assumit que per ara constarà a llistes de morosos, però confia que en uns anys s’esborraran els expedients dels afectats. De moment, la solució no arriba.