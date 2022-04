Olot restringirà a partir de dimecres la circulació de vehicles de motor a la carretera de les Feixes, en el tram comprès entre la Deixalleria Comarcal i el camí de la Riudaura de la Canya, per millorar-ne la seguretat i evitar que s'utilitzi com a alternativa a l'N-260. Només es mantindrà el doble sentit de circulació a la via des de la planta de compostatge fins a l'ermita de l'Esperança i manté el del camí de la Cuera. La nova restricció respon també a la voluntat de garantir el pas segur en aquest tram, per on passa la via verda que connecta Olot amb la Vall de Bianya.

El consistori ha detectat un augment de vehicles que fan servir aquesta carretera secundària com una alternativa a l'N-260 i que s'hi poden donar situacions perilloses si coincideixen dos vehicles en ambdós sentits de la circulació en una via d'un sol carril, juntament amb la presència de vianants i bicicletes. La limitació de pas, però, no afectarà els veïns de la zona ni el pas de maquinària agrícola dels masos propers.