Ripoll recupera enguany amb total normalitat la Festa nacional de la llana i casament a pagès. Declarada festa d’interès turístic nacional, mostra de manera lúdic com era l’ofici dels pastors, els treballs que s’hi relacionaven així com la recreació d’unes noces camperoles tal com es feien al Ripollès entorn del segle XVIII. Tal com ha passat els últims anys, l’enllaç nupcial aquesta vegada també serà real. La parella la formen Isabel Córdoba Rodríguez i Manel Vigara Ardanaz. Es van conèixer a Vic i van decidir emprendre la seva vida en comú a la capital del Ripollès on tenien clar que volien fer créixer la família «en un entorn com el de la comarca, rica en espais naturals».