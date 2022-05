En el marc del XXVIIIè Congrés que la CAMFiC (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària), celebrat a Girona del 28 al 30 d’abril, s’ha debatut sobre la covid persistent. La malaltia afecta aproximadament a 250.000 catalans i catalanes, dels quals el 80% son dones. A Girona, s’estima que la pateixen entre 27.694 i 55.389 persones; una xifra que suposa entre el 10% i el 20% del total de pacients infectats.

En aquesta línia, diversos estudis científics han assenyalat que al voltant del 10-20% dels pacients amb Covid-19 presenten símptomes de la infecció més enllà de les quatre setmanes i una proporció menor, ho fan durant mesos. Aquestes conseqüències de la malaltia han estat considerades com a simptomatologia de covid persistent.

Símptomes

Els principals símptomes de la covid persistent són la fatiga crònica, el dolor articular, muscular o toràcic continuat, la tos persistent, la dispnea, l’anòsmia o disgèusia, la cefalea o els símptomes digestius que no han desaparegut després de ser diagnosticats com a covid positius.

Sobre aquesta simptomatologia i com tractar-la, n’han parlat en el XVIIIè Congrés de la CAMFiC, entre d’altres, Esperanza Martin, metgessa de família a l’EAP Congrés de Barcelona que va explicar que el seguiment d’aquests pacients s’ha de fer des d’atenció primària.

Martin va detallar que no es pot atendre des dels hospitals perquè «es tracta d’una patologia crònica que encara no té cura, però que no té un risc vital». Per atendre aquests pacients des de l’atenció primària, la Dra. Martin va afegir que «cal dotar-la no només de recursos econòmics, sinó també de coneixement». Segons la doctora, «per això cal fer recerca en atenció primària».

Conclou el congrés

Josep Pifarrer, diputat delegat d’educació de DipSalut va tancar ahir oficialment aquest primer congrés presencial de la CAMFiC després de la COVID, que ha reunit uns 700 metges de família de tot Catalunya i on s’han tractat diversos temes de l’àmbit de la salut.