Els jardins de la torre de la Puda, de Sant Joan de les Abadesses, ja estan oberts al públic. És així després que els darrers anys s'hi hagin dut a terme obres de jardineria, il·luminació, accessibilitat i seguretat. D'aquesta manera, Sant Joan de les Abadesses augmentarà els punts d'interès paisatgístic al voltant de la zona de l'Horta també amb la millora del paratge de la font d'en Roca, les obres d'adequació del qual pràcticament estan enllestides i que avui s'han pogut visitar.

La inauguració dels jardins s'ha dut a terme amb la presència de l'alcalde i conseller comarcal de Promoció econòmica, Ramon Roqué; el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer; i el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, entre altres personalitats. Pel que fa a Roqué, s'ha mostrat molt content i agraït per l'arribada d'aquest moment, després d'anys de gestions i d'actuacions que permetran que aquests jardins privats llueixin en tota l'esplendor i estiguin a l'abast del gaudi de tothom. Ha definit aquesta com «la primera trobada de moltes, en aquest indret espectacular», que s'incorpora a l'extensa oferta de turisme de natura de Sant Joan de les Abadesses.

Per la seva banda, Colomer, ha descrit tant els jardins com a la font d'en Roca com uns espais amb «interès històric, cultural i natural», per la qual cosa és molt important poder-los donar valor i posar-los a l'abast de veïns i visitants. Tot això, en el marc del pla de promoció del turisme de natura L'experiència dels Pirineus més autèntics, finançat per la convocatòria 2014-2020 del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) administrat pel departament de la Presidència, i també a través del Pla de foment territorial del turisme, del Departament d'Empresa i Coneixement, dos projectes impulsats i gestionats pel Consell Comarcal del Ripollès.

En la seva intervenció, Albert Castellanos ha aplaudit un conjunt d'iniciatives que s'han pogut realitzar gràcies a la col·laboració de moltes institucions en el marc d'una estratègia per millorar la competitivitat del sector turístic, avançar en la desestacionalització del sector i crear destinacions cada cop més sostenibles.

ELS JARDINS DE LA PUDA

La inauguració dels jardins ha anat precedida per la visita guiada 'Arbres arrelats' per la vila, per part de l'alumnat de l'institut escola Mestre Andreu, d'una visita a les obres de la Font d'en Roca per part de l'arquitecte Francesc Fajula, i de l'espectacle 'La poesia va a la font', amb Valentí Maymó. També han participat en els actes Andreu Peralta, coneixedor de Joan Mirambell, i Xavier López, biòleg.

Els jardins varen ser adquirits per l'ajuntament l'any 2012 amb la intenció d'obrir-los al públic i convertir-los en un espai de gaudi per a veïns i veïnes i persones que visiten la vila. La torre va ser construïda l'any 1952 com a segona residència de Carmel Casanovas, alcalde de Montgat i els jardins es varen construir l'any 1954 a partir d'un disseny del paisatgista Joan Mirambell, i de l'execució se'n va fer càrrec el jardiner local Antoni Vinuesa. Entre la vegetació que s'ha mantingut i la que s'ha afegit hi ha cedres, xiprers, erables de fulles vermelles, til·lers platejats, faigs de fulles vermelles, boixos, rosers, espígol, farigola, sàlvia, romaní i, fins i tot, maduixeres i nabius. L'import de les actuacions que s'hi ha fet ha ascendit a 191.842,13 euros.

LA FONT D'EN ROCA

La visita a les obres de reurbanització de l'entorn de la Font d'en Roca s'ha fet pocs dies abans que s'acabin. Es tracta d'un projecte que dona continuïtat i amplia el Parc de la Muralla des del carrer Torre del Saltant fins a la riera de l'Arçamala. Això aconsegueix una transició entre els darrers edificis de la Vila Vella i la zona natural per on discorre l'afluent del riu Ter. L'actuació també farà accessible un nou espai, un antic hort que va adquirir l'ajuntament entre la muralla de l'Era d'en Serralta i la riera i que, segons alguns estudis, podria pertànyer a un antic molí de guix. S'hi podrà accedir des de prop dels safareigs. Aquestes obres d'adequació ascendeixen a 183.446,78 euros.

L'obertura dels jardins i la reurbanització de la Font d'en Roca coincideixen amb la recuperació de l'espigó, la zona dels horts i la passera que es varen malmetre durant els temporals Gloria i Leslie. Conjuntament, les actuacions donaran continuïtat a tot un projecte per fer valdre i obrir l'espai fluvial entorn del Ter.

L'EXPERIÈNCIA DELS PIRINEUS MÉS AUTÈNTICS

Aquestes accions representen només una part de totes les que es duen a terme dins del projecte L'experiència dels Pirineus més autèntics; un pla de promoció del turisme impulsat pel Consell Comarcal del Ripollès que vol donar resposta a l'evolució i els canvis de tendència del sector associats al segle XXI. Sobretot, pensant en la difusió i comercialització unitària dels productes turístics de la comarca. Això, partint de la idea que el Ripollès té el turisme com a sector econòmic primordial de futur com a alternativa natural a les crisis dels altres sectors, i atenent alhora la creació recent del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. El resultat serà la configuració d'un model inèdit de gestió turística en l'àmbit comarcal-regional de Catalunya. La idea s'ha desenvolupat a partir de l'Estudi de revisió estratègica turística del Ripollès, elaborat prèviament.

Concretament, les fites del pla són definir nous objectius per al turisme del Ripollès pel que fa a productes, públics i canals de comercialització; diferenciar-se respecte a la resta d'oferta turística similar a partir d'elements de singularitat amb fort atractiu; crear una nova fórmula organitzativa més eficient i eficaç que unifiqui les iniciatives turístiques tant públiques com privades de la comarca; i impulsar noves formes de comercialització per focalitzar els esforços a l'obtenció de resultats a curt, mitjà i llarg termini.

El desenvolupament d'aquest pla pivota sobre tres eixos: el romànic, la gastronomia i la natura. Aquesta última, englobant el turisme purament de natura, el turisme actiu relacionat amb els esports de muntanya (tresc, esquí, curses, etc.) i també l'ecoturisme. De fet, es constata que el Ripollès posseeix unes característiques geogràfiques, de biodiversitat i socials ideals per al desenvolupament d'un turisme de qualitat relacionat amb la natura i la cultura i un dels trets distintius és el fet que es troba a poc més d'una hora de Barcelona.