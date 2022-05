Un total de vint-i-sis platges de la Costa Brava han rebut la Bandera Blava per aquest 2022. Es tracta de la mateixa xifra que l’any passat, tot i que amb un canvi: la platja d’Empuriabrava, que l’havia lluït l’estiu de 2021, ja no la tindrà, mentre que la platja Gran de Lloret, que fins ara no la tenia, aquest estiu sí que la podrà exhibir. Pel que fa als ports, repeteixen els vuit que van obtenir la distinció l’any passat i també s’hi suma el Club Nàutic del Port d’Aro, a Platja d’Aro. Cal tenir en compte que són els propis municipis costaners els qui sol·liciten cada any, de manera voluntària, la candidatura de les seves platges.

Així doncs, les platges que tindran enguany el guardó són les de Grifeu i la platja del Port de Llançà, la de Port de la Selva, Cala Montgó (l’Escala), Tamariu, Llafranc i Canadell (Palafrugell), la Fosca (Palamós), Sant Antoni, Es Monestri, Cala-Cristu-Ses Torretes i Torre Valentina (Sant Antoni de Calonge), Cala Rovira, la Platja Gran i Sa Conca (Castell-Platja d’Aro), Sant Pol i Sant Feliu (Sant Feliu de Guíxols), la Mar Menuda i la platja Gran (Tossa de Mar), la platja Gran de Lloret, Sa Boadella i Santa Cristina (Lloret de Mar) i Sant Francesc, Blanes i S’Abanell (Blanes). Pel que fa als ports, exhibiran el guardó el Club de Vela Blanes, el Club Nàutic Aiguablava (Begur), el Club Nàutic Costa Brava (Palamós), el Club Nàutic l’Estartit, el Club Nàutic de l’Escala, el Club Nàutic Llançà, el Club Nàutic Port de la Selva, el Port Esportiu de Roses i el Club Nàutic del Port d’Aro, a Platja d’Aro. El guardó l’atorga el Jurat Internacional Bandera Blava de la Foundation for Environmental Education (FEE), en col·laboració amb l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC), la qual gestiona la campanya a l’Estat espanyol. A més, també compta amb la col·laboració de les administracions públiques que gestionen les zones de bany i la qualitat microbiològica de les seves aigües. Guardó a 47 països Aquest guardó, reconegut a escala internacional i que s’atorga en 47 països, valora i premia la gestió ambiental, la seguretat de les zones de bany i les seves instal·lacions, la prestació òptima dels serveis i la informació i l’educació ambiental. En el cas de les platges, se’ls exigeix una qualitat de l’aigua excel·lent, mentre que als ports se’ls reclama que tinguin una gestió ambiental també excel·lent.