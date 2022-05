Les comarques gironines tenen un 72,5% de superfície forestal i un 55% de superfície arbrada, un valor superior al de Catalunya (42%) i de la UE (37%). Els Perímetres de Protecció Prioritària (PPP) són massissos amb alt risc d’incendi forestal i una continuïtat de la massa arbrada en què es poden produir grans incendis. Per això, és imprescindible planificar-ne la prevenció i dotar-los d’infraestructures bàsiques (àrees de baixa càrrega de combustible, pistes forestals estratègiques i punts de reserva d’aigua), recolzada al territori i amb coherència supramunicipal per facilitar l’actuació dels mitjans d’extinció en cas d’incendi. A la demarcació de Girona, actualment, hi ha 6 massissos designats com a PPP a més de dos de compartits amb l’Àmbit Metropolità de Barcelona i la Catalunya Central, que representen en conjunt 124.626 hectàrees, un 22,3% de la superfície total de la demarcació. Els 6 primers PPP estan planificats i parcialment executats, i actualment s’han revisat i estan en fase d’avaluació ambiental estratègica els de Cap de Creus i les Gavarres.