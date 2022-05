La majoria de les entitats que han posat en funcionament àrees de promoció i desenvolupament econòmic local ho han fet contractant personal específic per desenvolupar programes destinats a afavorir la creació d’ocupació, la millora de l’ocupabilitat, la inserció laboral i la qualitat de l’ocupació. No obstant això, la llei no permet la concatenació de contractes a partir del tercer any, i moltes entitats de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) no poden consolidar les places subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) o les places dependents d’altres subvencions de la Generalitat. Per evitar que els projectes no tinguin la continuïtat necessària per manca de personal, el ple de la Diputació va aprovar ahir donar suport a les entitats que apostin per la consolidació d’aquest personal, proporcionant uns ajuts durant tres anys del contracte.

El ple de la Diputació també va rebutjar una proposta del PSC demanant a la Diputació que faci un mapa de les necessitats formatives del territori tenint en compte les necessitats del mercat laboral D’altra banda, ahir va presentar formalment la seva renuncia com a diputat Víctor Puga, que fa pocs dies va deixar l’alcaldia de l’Escala i abandona la política activa.