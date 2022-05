El Govern activarà aquest estiu el telèfon 028 per a víctimes de delictes d’odi o discriminació per LGTBI-fòbia, un servei gratuït que servirà també per a atendre les necessitats de les persones LGTBI i els seus familiars.

L’executiu va fer pública ahiruna declaració institucional en la qual reafirma el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones LGTBI i recorda algunes de les mesures adoptades, com l’avantprojecte de llei de les persones trans i de drets LGTBI, que es troba en la fase final abans de la seva tramitació parlamentària. Amb aquest text, segons destaca la declaració governamental, l’executiu «s’alinea» amb els països que promouen la despatologització de les identitats trans, tal com estableix l’OMS, en tant que ja s’han iniciat els treballs per a l’elaboració d’una Estratègia Estatal per a la igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGTBI i d’una Estratègia Estatal per a la inclusió social de les persones trans.