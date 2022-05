La Llei aprovada pel Govern de l'Estat que elimina els jutges de pau ha iniciat una carrera contra rellotge del Departament de Justícia per garantir la seva pervivència a Catalunya. En la trobada celebrada aquest matí a la seu de la Generalitat de Girona entre el Departament i una trentena de membres del col·lectiu gironí per sumar esforços i fer front comú davant aquest intent de "buidatge de competències", la consellera Lourdes Ciuró ha assegurat que l'eina que pot blindar aquesta figura és una esmena a la Llei que especifiqui que a Catalunya no s'implementarà el nou model de les oficines de justícia que hauran de substituir els jutges de pau. "A la resta d'Espanya que facin el que vulguin", ha dit.

Juntament amb aquesta esmena, una estratègia que pretenen que tiri endavant gràcies a la "complicitat de totes les forces polítiques a Madrid", el Departament també té en marxa diverses iniciatives de caràcter pedagògic per cohesionar el missatge que volen enviar des de Catalunya: "no volem ni pensar que els jutges de pau no hi siguin: ens hi va un model de país i de servei públic molt arrelat". Entre aquestes altres mesures hi ha mocions municipals i una compareixença al Congrés dels Diputats que encara no té data però que segons Ciuró servirà per explicar la importància d'aquesta figura al territori català.

Aquesta és la segona trobada que el Departament ha fet amb la comunitat de jutges de pau catalana -cridats per l'Associació Catalana en Pro de la Justícia-, la primera es va fer fa unes setmanes a Montblanc. L'objectiu és fer-ne a totes les províncies, per articular una resposta abans del 20 de juny, que és el termini per presentar les esmenes a la Llei d'eficiència organitzativa del servei públic aprovada el 12 d'abril pel Consell de Ministres i que ha posat en peu de guerra tant el Departament com els jutges de pau.