La reunió constitutiva de la Diputació de Girona va tenir lloc el dilluns 13 de maig de 1822 en un pis del número 7 de la plaça del Vi, a la cantonada de la pujada del Pont de Pedra. Només hi van participar sis persones, que van sembrar la llavor d’una institució que enguany celebra el seu 200 aniversari. Aquest és el punt de partida de l’exposició Diputació de Girona. Dos-cents anys amb els municipis, que es va inaugurar ahir a la tarda i que es podrà veure a les sales d’exposicions de la planta baixa de la Casa de Cultura de Girona fins el 25 de juny. Durant l’acte, el president de la corporació, Miquel Noguer, va destacar el paper de la Diputació com a «ajuntament d’ajuntaments» i va recordar que la seva prioritat ha estat mantenir-se al costat dels municipis, «donant-los assessorament, servei i suport econòmic, i adaptant-nos a les seves necessitats quan ha calgut». En aquest sentit, va recordar dos dels casos més recents: el temporal Gloria i la pandèmia de la covid-19. «Ens hem arremangat per ajudar-los», va indicar.

Aquesta mostra és un dels principals actes amb els quals la Diputació de Girona vol celebrar el seu bicentenari. I és que, per a Noguer, era important poder fer aquesta celebració per posar en valor la tasca de l’ens provincial, i molt especialment després de la pandèmia. L’exposició fotogràfica posa l’accent en la història i el funcionament de la Diputació, començant per aquella primera sessió constitutiva que es va celebrar a casa de Josep Perol. L’organisme gironí va sorgir arrel de la subdivisió de la Diputació de Catalunya que les Corts de Cadis havien instituït el 1812, i en aquella sessió inicial hi van participar, a part de Perol, Pere Felip (Vilopriu), Josep Fina (Palafrugell), Antoni Iglesias (Santa Creu d’Horta, Osor), Carles Bosch (la Jonquera) i Francesc de Camps (Girona). Gervasi Gironella va exercir com a secretari.

Així doncs, sense seu oficial ni estructura organitzativa, la Diputació de Girona va començar a caminar. La mostra destaca el paper de la institució en fets rellevants de la història de Catalunya, com per exemple la formació de la Mancomunitat el 1914, però sobretot detalla la composició de la corporació, el seu funcionament intern i la seva aportació, d’acord amb les competències de què disposa com a prestadora de serveis públics, «per fer més fàcil el dia a dia als ens locals, les entitats i les empreses de les comarques gironines i afavorir el benestar de les persones que hi viuen». En aquest sentit, Noguer va destacar la necessitat de la institució: «La divisió territorial, nosaltres, la faríem d’una altra manera, però encara la fa l’Estat i la Diputació juga un paper molt important en la vertebració del territori», va indicar. En aquest sentit, Noguer va subratllar que «fa anys que diuen que les diputacions desapareixeran, però hi continuen essent i fent una feina molt important».

«Proximitat i coneixement»

«Som una administració pública que, des de la proximitat i el coneixement acurat del territori, contribueix decisivament al desenvolupament de la nostra demarcació, ara i de cara al futur», va indicar Noguer, tot recordant que la nostra fotogràfica és «una manera d’explicar-ho i d’apropar-nos més a la ciutadania».

A la inauguració de la mostra hi va assistir una nodrida representació de diputats provincials, alcaldes i regidors d’arreu de les comarques gironines. Entre ells hi havia diputats provincials com Jordi Camps, Montse Mindan, Jordi Xargay, Joan Fàbrega i Josep Piferrer, entre altres.

Segons recorda la pròpia corporació, la Diputació actua en diferents àmbits com les infraestructures, el sector agroalimentari -per exemple, amb la creació del segell de qualitat Girona Excel·lent-, la sostenibilitat, el patrimoni monumental, la connectivitat i mobilitat segures, la preservació del patrimoni natural, les noves tecnologies, els esports, la promoció de l’eficiència energètica, la sanitat, l’acció social o el món de la cultura, entre altres. És per això que l’exposició dedica diferents apartats a explicar les tasques que porta a terme a cada àmbit.

A més, la Diputació compta amb diferents organismes autònoms, consorcis i altres ens dependents, com Dipsalut (organisme de Salut Pública), Sumar (Serveis Públics d’Acció Social), el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el Consorci d’Aigües Costa Brva Girona, Semega (Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada), el Consorci de les Vies Verdes, el Consorci de les Gavarres, el Conservatori de Música Isaac Albéniz i la Casa de Cultura, que també es veuen reflectits en la mostra. És, precisament, en aquest darrer espai on es podrà veure la mostra fins el dia 25 de juny en horaris d’onze del matí a vuit del vespre (de dimarts a divendres) i d’onze del matí a sis de la tarda (dissabtes). El dijous 23 de juny, revetlla de Sant Joan, només es podrà visitar d’onze a dues del migdia, mentre que el 24, l’espai estarà tancat.