La història de la Hispano Suiza, al Castell de Peralada

La història de la marca automobilística Hispano Suiza es reuneix per primera vegada sota un mateix sostre al Museu del Castell de Peralada. Els visitants, siguin o no aficionats al món del motor, podran contemplar el passat i el present que han forjat la marca fundada el 1904 per Damià Mateu i Mark Birkigt.

La Sala Hispano Suiza tanca el recorregut habitual del Museu del Castell de Peralada. Ara, després d’anys de treball per reunir el nombre més gran de peces i objectes relacionats amb la seva història, Hispano Suiza passa a formar part d’aquesta col·lecció. La mostra viatja a través de diversos espais: des de principis del segle XX, quan la Hispano Suiza va iniciar el seu camí, fins a l’actualitat. Després de passar per un rebedor luxós, el públic podrà visitar una recreació dels despatxos de Damià Mateu i Mark Birkigt, on van sorgir i es va donar forma a infinitat d’idees, tant empresarials com tècniques, que van convertir Hispano Suiza en una referència mecànica, de luxe i confort a nivell mundial. D’aquesta zona destaca l’original de «La dama del visó» de Ramon Casas que va servir per il·lustrar les accions de la companyia. Al Taller Hispano Suiza es podran observar nombrosos components mecànics de l’època que provenen de la Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret C.A.S.C. En aquest espai trobem elements com el radiador de l’Hispano Suiza Alfons XIII, el cigonyal de motor d’avió de 12 cilindres, un bloc de motor de l’Hispano Suiza T15/20 així com fars, pneumàtics, un arbre de lleves o un conjunt de les eines que s’utilitzaven en aquella època. Dins l’exposició també hi ha diversos trofeus atorgats a la marca, entre ells, premis i victòries aconseguits al món de la competició. El viatge al passat finalitza amb l’exhibició de l’Hispano Suiza K6, un model de 120 CV de potència produït entre 1934 i 1937 del qual es van fabricar unes 200 unitats. Era el cotxe d’ús habitual propietat de Miquel Mateu i que ara continua sent propietat de la família Suqué i Mateu. El recorregut culmina a la Hispano Suiza actual, després del rellançament de la marca el 2019 de la mà de Miquel Suqué i Mateu, besnet del fundador. Reuneix peces com el frontal de l’Hispano Suiza Carmen i la part posterior de l’Hispano Suiza Carmen Boulogne, a més d’un conjunt de peces úniques. Les dues propostes actuals, amb motors 100% elèctrics, segueixen la mateixa línia que Mateu i Birkigt van marcar ja fa més d’un segle: aplicar la màxima tecnologia a cotxes de luxe i mantenir l’exclusivitat d’una marca històrica. «La història de la Hispano Suiza mereix ser explicada a futures generacions. Amb la inauguració d’aquesta exposició fem realitat la nostra il·lusió de compartir el nostre llegat amb els visitants del Museu del Castell de Peralada», declara Miquel Suqué i Mateu, president d’Hispano Suiza, besnet del fundador de la companyia i artífex del retorn de la «cigonya alada» el 2019. «Han estat anys de molta feina per reunir aquesta col·lecció que combina el passat i el present. Teníem pendent de recuperar un espai del Museu per poder incloure aquesta fantàstica exposició. Ara la nostra marca és una obra d’art més dins del Museu del Castell de Peralada». Coincidint amb la inauguració de l’exposició, aquesta setmana la Federació Internacional de Vehicles Antics (FIVA) ha lliurat el trofeu que reconeix Damià Mateu i Bisa com un dels 14 herois de la història mundial del motor 2021. Uns premis que es concedeixen anualment i amb què es configura el FIVA Heritage Hall of Fame. Peter Edqvist, vicepresident de la FIVA, ha lliurat el premi a la família Suqué i Mateu a la seva memòria. Entre el 1904 i el 1946, Hispano Suiza va fabricar més de 12.000 vehicles de luxe de grans prestacions i 50.000 motors d’avió. Actualment, amb seu principal, centre tècnic i planta de fabricació a Barcelona, personifica un esperit que combina l’orgull de ser una marca espanyola amb un llegat familiar sòlid. El 2019, la marca va presentar l’Hispano Suiza Carmen, el seu nou «Hypercar» cent per cent elèctric, i un any més tard, elevaria l’aposta amb l’Hispano Suiza Carmen Boulogne. En total sumen 24 unitats exclusives i limitades. El 2022, s’ha lliurat la primera unitat del Carmen Boulogne als Estats Units al col·leccionista Michael Fux.