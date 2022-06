«Vam seguir tots els tràmits de preinscripció dins del termini establert, però el 27 de maig vam rebre un correu electrònic del Departament d'Educació comunicant-nos que no era possible assignar-nos cap de les places demanades en la nostra sol·licitud», explica una mare, que prefereix mantenir-se en l’anonimat.

Havia decidit matricular el seu fill a P3 al Col·legi Bell-lloc de Girona, on hi havia 50 places disponibles, entre ordinàries i cadires reservades a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). Però un cop tancat el termini de preinscripció, el Departament d'Educació va canviar «les regles del joc» amb el desplegament del Decret d'Admissions, «que ha implicat passar de 6 a 10 places reservades per alumnes NESE per grup», afirma el cap d’estudis del centre, Enric Vidal.

Aquesta modificació, segons Vidal, ha deixat fora 14 famílies que volien accedir a P3 i 10 que havien formalitzat la preinscripció de 1r d’ESO, però Vidal alerta que «no som els únics». A més, les famílies denuncien que els seus fills ja estan matriculats a la llar d’infants del centre però la seva elecció «no tindrà continuïtat». Amb tot, Vidal lamenta que «es posi en qüestió la llibertat dels pares d’escollir el centre educatiu, que és una de les decisions més importants» i els pares afegeixen que «vulnera» els seus «drets fonamentals».

Des de Les Alzines, alerten que es quedaran sense plaça «més de 12 famílies» que havien formalitzat la preinscripció a P3. «Això comportarà un greu problema de logística familiar, necessito que les meves dues filles vagin al mateix centre educatiu, no una a la llar d'infants i l'altra vés a saber on», reivindica una mare del centre gironí.

El Departament d’Educació els va donar marge fins ahir per a «ampliar la sol·licitud de preinscripció amb fins a 5 peticions addicionals de centres, a escollir d’entre les places vacants existents», detallava la carta enviada a les famílies, que afegia que en cas de no fer-ho, se’ls assignarà una «plaça d’ofici». Tot i això, els pares es neguen a quedar-se amb les places «que sobren» i denuncien que «no és la opció que havíem escollit». «Ens hem de quedar amb les places que no vol ningú», lamenten. En concret, els derivaven a les escoles Carme Auguet, Font de la Pólvora, Santa Eugènia o Sagrada Família, entre d’altres.

De fet, tant ahir com al llarg del dia d’avui les famílies s’adreçaran als Serveis Territorials d’Educació per a presentar un escrit exposant la seva indignació i reclamant que se’ls assigni la plaça sol·licitada.