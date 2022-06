Els jutjats gironins, els que deneguen més ordres de protecció per violència masclista

Els jutjats gironins són els que deneguen més ordres de protecció a víctimes de violència masclista. De les 115 incoades durant el primer trimestre, n’han refusades 69. Això representa el 60% del total. Aquestes ordres normalment es presenten a instància de la víctima però també n’hi ha algun cas que es fa d’ofici o bé, perquè la sol·licita la fiscalia.

Les dades parlen per sí soles i si s’observa les de totes les províncies d’Espanya es pot veure com no hi ha cap més lloc que hagi succeït el mateix que Girona. Barcelona és la segona província amb més denegació d’ordres de protecció, un 55,9% de totes les tramitades en el primer trimestre. La tercera posició en canvi, és per una província del País Basc: Àlava. Els magistrats d’aquesta província n’han tractat 24 en tres mesos i n’han denegades 13.

Aquesta tendència a denegar més de la meitat de les peticions d’ordre de protecció és una constant a la província de Girona i es contraposa amb la que s’ha viscut en el global d’Espanya. Aquí segons informa el Consell del Poder Judicial, s’han acceptat set de cada deu ordres sol·licitades (70,52 %), vuit punts més al percentatge registrat fa un any. De les 8.660 de protecció incoades, els jutjats n’han denegat 2.787.

Els jutjats gironins també han acordat diverses mesures derivades de les ordres de protecció. En total 107 que donen protecció de les víctimes. Les de tipus penal són les més nombroses (86) i aquestes han crescut prop del 7% en un any. Les més dictades són la de prohibició de comunicació amb la víctima (44) i l’ordre d’allunyament (24). Les de caràcter civil han suposat un total de 21 mesures. Es tracta del mateix nombre que es va dictar l’any passat en aquest primer trimestre de l’any.

Petit repunt de les denúncies

D’altra banda, les denúncies per violència masclista han patit un petit repunt aquest trimestre així com també el nombre de víctimes. Ambdós indicadors mostren un creixement lleuger, d’un 0,93% respecte al mateix període de l’any passat. Els jutjats han tractat fins a 541 denúncies de 541 víctimes.

La major part d’aquestes han sorgit d’atestats policials i després que la víctima decideixi informar del què patia (448). També hi ha alguna d’aquestes que s’ha realitzat després d’una actuació de la policia (29) o bé, després d’un informe de lesions (32) patides per la dona maltractada.

Quan aquestes dones han hagut d’anar a judici davant del seu maltractador, alguns d’elles s’han acollit a la dispensa de l’obligació legal de declarar. Això ho han decidit fins a 28 dones.

Més condemnats

Arran de tots els casos denunciats, els jutjats han hagut d’enjudiciar fins a 51 homes. D’aquests, gairebé el 77%, han acabat condemnats (39). Del total, 24 són de nacionalitat espanyola i 15, estrangers. Pel que fa als presumptes maltractadors que han acabat amb condemna, aquests s’han incrementat prop del 22%. L’any passat se’n van condemnar 32 i enguany, 39.

A tot Espanya, els Jutjats de Violència sobre la Dona, els Jutjats Penals i les Audiències Provincials han dictat des d’inici d’any 14.599 sentències sobre violència masclista i d’aquestes, el 75,69% han estat condemnatòries.