Eloi Badia, el candidat «cuner»

S’atribueix a la Restauració borbònica l’ús de la paraula «cuner» (també s’utilitza el terme paracaigudista) per definir els candidats a diputat sense cap relació amb la circumscripció per la qual es presenten. És molt freqüent en els partits d’àmbit estatal, sobretot PSOE i PP.

A Catalunya s’han donat menys casos. El més singular va ser a les eleccions al Parlament del 1984 quan l’alcalde de Girona, Joaquim Nadal (aleshores PSC) va anar de número dos per Lleida i l’alcalde de Lleida, Antoni Siurana, de dos per Girona. La reglamentació de l’època els obligava a deixar l’alcaldia si es presentaven per la seva província. Més recentment, hem vist com, a les generals d’abril de 2019, Junts va presentar el barceloní Jaume Alonso-Cuevillas de cap de llista per Girona i el PP a Cayetana Álvarez de Toledo per Barcelona. A les generals del 23-J, Catalunya en Comú va col·locar de número 4 per Barcelona la madrilenya Liliyth Verstringe per imposició de Podem.

I en les pròximes eleccions catalanes els Comuns han decidit que el cap de llista per Girona sigui el barceloní Eloi Badia, regidor a l’Ajuntament de Barcelona entre 2015 i 2023. El cas de Badia té un rerefons ple d’esforços per col·locar-lo allà on sigui possible, sempre en el sector públic. Fa un parell d’anys es va muntar un bon sarau quan, essent regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, es va presentar a unes oposicions per aconseguir un lloc de funcionari a l’Ajuntament de Barcelona. Va acabar renunciant per la forta polèmica generada. Després ha intentat, endebades, obtenir la plaça de gerent de la gestió de l’aigua de Girona, de fet una de les dues al·legacions contra el nomenament d’Albert Testart és seva.

A les passades eleccions generals va aconseguir l’acta de diputat com a número cinc per Barcelona, però sembla que prefereix quedar-se a Catalunya. A les eleccions catalanes de 2021, En Comú Podem no va obtenir representació per Girona amb la historiadora Rosa Lluch de cap de llista. Veurem com els hi va als Comuns això de presentar un candidat «cuner», Eloi Badia sempre té el roc a la faixa de quedar-se a Madrid.

