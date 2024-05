L'Uni busca donar guerra davant el poderós Avenida

L’Spar Girona rep aquest vespre el Perfumerías Avenida (19.45 h, RTVE Play) amb la intenció d’agafar avantatge en l’eliminatòria i afrontar la tornada a Salamanca amb opcions de segellar el pas a la final.

Sobre el paper, el Perfumerías Avenida és el clar favorit però arriba a la cita amb més dubtes que les gironines després de suar de valent per tombar en les semifinals el BAXI Ferrol, que es va imposar en el partit d’anada. Les de Roberto Iñiguez, en canvi, ja van fer els deures en a la pista del Jairis i van gaudir d’una plàcida tornada a Fontajau.

Després d’una temporada molt complicada i amb diversos contratemps, principalment en forma de lesions, el tècnic basc del conjunt gironí apuntava en la roda de premsa prèvia que «hem superat tantes coses que les jugadores s’han fet més fortes». I es que més o menys superats tots els sotracs, tot i que encara amb alguna trava com la baixa d’Irati Etxarri, l’Uni encara amb la millor de les energies aquest clàssic del bàsquet femení.

A davant tindrà un Avenida que, malgrat acabar primer la fase regular, va patir per superar l’eliminatòria davant el Ferrol. I, a més, les de Salamanca arriben a Girona sense la capitana Sílvia Domínguez, que es perdrà tots els play-off per una lesió muscular. La veterana base de Montgat ja va caure lesionada el passat mes de desembre i la seva baixa es va allargar fins al març. Aquí no acaben els problemes pels de Nacho Martínez, que en els últims dies s’han vist afectats per un virus amb mitja plantilla contagiada.

Però aquests contratemps no el fan un equip menys temible. El Perfumerías només ha perdut tres partits des del mes de gener, amb la particularitat que han estat en cites clau que els han deixat sense opcions de lluitar pels títols de la Copa de la Reina i l’Eurolliga. Ara, l’Uni el pot deixar fora de la lluita per la lliga.