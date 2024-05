Les darreres imatges captades per la càmera de Joan Comalat

L’Espai Eat Art de la Fundació Lluís Coromina de Banyoles inaugura aquest divendres l’exposició Joan Comalat, digitalment (2002-2016), una mostra que recull 36 imatges de la darrera etapa del fotògraf banyolí que fins ara no s’havien vist mai. La selecció de les fotografies exposades, escollides per l’autor i l’arxiver municipal Josep Grabuleda, formen part de les més de cent mil imatges cedides pel fotògraf a l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany i que en conjunt, mostren la trajectòria professional de Comalat en tres vessants diferenciats: el retrat de personatges banyolins, el fotoperiodisme local i un conjunt d’imatges experimentals realitzades amb tècniques d’alteració fotogràfica amb un resultat artístic singular que mostren la gran creativitat de l’autor.

Joan Comalat i Vila (Girona 1953) es va formar com a arquitecte tècnic a Barcelona l’any 1975 i en paral·lel va cursar estudis de fotografia a l’Escola Tècnica de Fotografia de Madrid, on també va obtenir una beca de dos mesos al Centre Internacional de Fotografia de Nova York, ciutat que el va marcar com a fotògraf autodidacte.

L’any 1979 se li va presentar l’oportunitat d’entrar a treballar de fotoperiodista al diari El Punt, que sortia al carrer el febrer d’aquell mateix any. Comalat va viure aquests excitants primers anys en el fotoperiodisme amb molta energia i aportant una visió més fresca i moderna al fotoperiodisme gironí què, clarament es desmarcava de la tendència de les darreres dècades vinculades a la grisor del franquisme. Eren temps d’eufòria informativa, de buscar noves mirades informatives que fins aquells moments no tenien visibilitat.

En aquest sentit, Joan Comalat en destaca un dels primers treballs que va publicar, un reportatge de la celebració del Carnestoltes amb els pacients de l’Hospital Psiquiàtric de Salt, tota una mostra d’intencions del que seria el periodisme en plena recuperació de la democràcia i la llibertat informativa.

El fotògraf banyolí continua fent fotografies entrant de ple en el món de la moda realitzant sessions fotogràfiques amb models i que després esdevenien catàlegs per a diferents marques de roba.

Paral·lelament, participa activament en la producció de fotografies de caràcter editorial per l’agència Age Photostock i publicades arreu del món. També va treballar per Edicions 62 participant en les totes edicions de la col·lecció Catalunya Dia a Dia. En aquesta etapa, Comalat potencia molt les sessions de retrat de persones amb uns resultats potents, innovadors i carregats de personalitat.

El 2002, Comalat torna a la premsa diària, aquest cop, però, en l’àmbit comarcal com a corresponsal gràfic del Diari de Girona a Banyoles i el Pla de l’Estany, feina que continuarà fins a la seva jubilació el 2016.

Fotografia experimental

Joan Comalat no ha deixat mai d’experimentar amb la fotografia portant al límit l’expressió artística en la imatge amb una influència directa de grans noms com Man Ray, Joan Fontcoberta, Manel Esclusa, Pere Formiguera o Paul de Nooijer entre d’altres.

Comalat sempre experimenta amb diferents processos analògics o digitals per obtenir imatges resultants que interpel·len.

En la sèrie Fotogrames, realitzada en mètode analògic, Comalat parteix d’elements que troba pel carrer i els col·loca sobre el paper fotogràfic a l’ampliadora i ho revela aconseguint formes i relleus singulars.

A la sèrie Body Lights, en canvi, mostra cossos humans resseguits amb llums de neó i captats per la càmera amb llargues exposicions.

No menys interessants són els seus Scream Body, retrats de persones amb projeccions de diapositives sobre la pell, tan sols uns exemples de la creativitat inherent d’en Joan Comalat que li dona impuls i energia, ingredients necessaris per a un artista permanent.

