La bona situació epidemiològica i la recuperació de les campanyes més grans i maratons de donacions de sang està permetent restablir a poc a poc els nivells de donació que hi havia abans de la pandèmia, segons afirma el Banc de Sang. De moment, des del gener fins al maig a Girona ja hi ha hagut 1.413 persones que n’han donat per primera vegada i es tracta de la segona província amb la dada més alta després de Barcelona.

Cal tenir present que aquests dos últims anys les donacions van baixar en picat en comparació el 2019 degut a la pandèmia. El 2020 i 2021 hi va haver 2.268 i 2.465 persones, respectivament, que van donar sang per primera vegada, mentre que el 2019 en van ser 3.660. Tot i aquesta millora, el Banc de Sang recorda que cal que més persones vinguin a donar per poder encetar les vacances d’estiu amb unes reserves de sang òptimes. La calor i les festivitats són dos elements que fan disminuir les donacions. És per això que, durant aquesta setmana, el Banc de Sang fa una crida a la donació. Homenatge a entitats de Girona Paral·lelament, amb motiu del Dia Mundial del Donant de Sang, que se celebra avui, el Banc agraeix l’altruisme de totes les persones implicades que fan possible que als hospitals no hi falti sang per als pacients. De fet, enguany, l’Organització Mundial de la Salut aprofita aquesta diada per homenatjar totes les entitats de voluntaris que vetllen per aquesta causa. En un acte al Palau de la Generalitat aquesta tarda, el Banc de Sang mostrarà el seu agraïment a la Impremta Pagès, pels 50 anys de col·laboració en molts camps de la donació de sang i l’escola Malagrida d’Olot, que acull el projecte que el Banc de Sang proposa als alumnes per difondre la importància de donar sang. També s’homenatjaran entitats de la resta de Catalunya. D’altra banda, també es mostrarà l’agraïment a persones que han donat. En el cas de Girona, a Conxita Montenegro Famada, que ha dedicat part de la seva vida a la promoció de la donació de sang i plasma a tota la província de Girona i Teresa Yebra Privat, que està molt implicada en la donació i impulsora de moltes col·laboracions entre entitats. L’acte comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès; el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, així com de representants del Banc de Sang i Teixits i la Federació de Donants de Sang de Catalunya, entre d’altres.