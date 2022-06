La Generalitat licita l'estudi per determinar la viabilitat del tram-tren de la Costa Brava. Segons ha explicat el departament de Vicepresidència i Territori, es farà una proposta de traçat de connexió de diferents municipis al voltant del massís de les Gavarres, amb una freqüència inferior als 15 minuts i contemplant possibles ramals i les corresponents fases d’execució. Els dos principals ramals seran la connexió amb l’aeroport Girona-Costa Brava i el ramal Girona-Banyoles i Olot. En aquest sentit, el departament de Territori adverteix que caldrà també resoldre la connexió interurbana del sistema urbà Girona-Sarrià de Ter, arribant a Santa Eugènia, Fontajau i Montilivi. El traçat que s’estudiarà tindrà una longitud aproximada de 144 quilòmetres. L’import de licitació de l’anàlisi és de 431.700 euros. El termini de redacció de l'informe serà de dotze mesos. Es tracta d'una línia de tren que en els últims dos anys ha estat llargament reivindicada, especialment a través de l'associació Promoció del Transport Públic, que va iniciar una campanya que ha rebut el suport de nombrosos ajuntaments i particulars.

A més de la Costa Brava, el Govern també analitzarà noves xarxes de tram-tren als Pirineus, les Terres de l'Ebre i el Bages. Els quatre projectes sumen aproximadamnet 279,5 quilòmetres de longitud. En tots els casos, es realitzarà una estimació del cost d’execució del projecte, la proposta d’explotació del servei i una anàlisi de la demanda potencial d’usuaris del servei. Segons indica la Generalitat, aquests informes, que estan encarregats per Ferrocarrils de la Generalitat, determinaran la potencialitat de les diverses xarxes tramviàries analitzades per tal d’incloure-les, si s’escau, en els diferents planejaments territorials.

En el cas del Ferrocarril del Pirineu, s'analitzarà traçat de 57 quilòmetres de connexió transpirinenca entre Andorra-la Seu d'Urgell i Alp, amb l'objectiu d'establir una connexió ferroviària a l'interior de l'Alt el Pirineu i, alhora, establir un nou servei ferroviari entre Barcelona, la Seu d’Urgell i Andorra, convertint l’estació d’Alp en una ròtula ferroviària amb connexió amb Puigcerdà i Tolosa. Segons indiquen, el tram català, a banda d’enllaçar la Seu d’Urgell amb Andorra, transcorreria per la vall del Segre fins a Alp, connectant la línia ja existent i permetent, així, l’enllaç tant amb Ripoll, Vic i Barcelona com amb França. Per a una bona connexió amb Barcelona caldrà, d’una banda, garantir el desdoblament previst de la línia R3 entre Montcada i Vic i, de l‘altra, renovar el tram Ripoll-Alp amb nous punts de creuament. El traçat contemplarà dos trams: la Seu d’Urgell-Andorra; i la Seu d’Urgell-Alp. En aquest cas, l'import de licitació és de 171.000 euros.