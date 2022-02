Bona acollida del projecte de tram-tren de la Costa Brava a la comissió de Polítiques Digitals i Territori del Parlament. La setmana passada, els representats de l’associació promotora, Promoció del Transport Públic (PTP), van presentar la iniciativa als diferents grups polítics de la cambra. En general, la majoria de partits van mirar-se la proposta amb bons ulls, tot i que es van mostrar a l’expectativa dels estudis oficials que es facin. De fet, el pressupost de la Generalitat per aquest 2022 preveu una partida de 500.000 euros per a l’avantprojecte d’aquest tren, que hauria de servir per unir Girona amb algunes de les principals localitats del Baix Empordà, com la Bisbal, Palamós o Palafrugell.

El president de la PTP, Adrià Ramírez, i Marc Taulats, membre de l’entitat, van ser els encarregats de presentar el projecte davant dels representants parlamentaris. Es tracta d’una iniciativa que ha tingut el suport de la major part dels ajuntaments i consells comarcals del Gironès i el Baix Empordà, i que han aconseguit que sigui escoltada al Parlament. Una vegada més, des del PTP es va justificar la necessitat d’aquest tren-tram perquè al Baix Empordà hi ha un «buit» en la xarxa ferroviària que el converteix en el territori més poblat i allunyat del ferrocarril de tot Catalunya, la qual cosa genera un gran volum de mobilitat en vehicle privat, especialment durant els mesos d’estiu. Segons van recordar, el projecte és «hereu» d’altres estudis fets prèviament, com el de 2008 a càrrec de la Diputació de Girona.

Pel que fa al projecte, la PTP calcula que caldria una inversió de 1.200 milions d’euros, ja que s’hauria de fer una anella d’entre 96 i 102 metres de longitud. A banda de connectar algunes de les principals localitats del Baix Empordà i el Gironès, també permeria generar una intermodalitat ferroviària, ja que la xarxa estaria connectada amb la resta de modes de transport i permetria reduir també el temps de viatge cap a Barcelona. També van apunar que l’operador podria ser Ferrocarrils de la Generalitat.

A partir del seu estudi, la PTP diu que ara és el moment de prendre la decisió política de tirar endavant el projecte per llavors poder elaborar els informes necessaris per fer la licitació de les obres i posar-lo en marxa. Mentrestant, però, van advertir que hi ha altres mesures que es poden prendre per afavorir la mobilitat a la Costa Brava: per una banda, van demanar que l’ATM de Girona inclogui la Garrotxa i l’Empordà, ja que consideren que el preu dels busos de la Costa Brava actualment és massa elevat i per tant «dissuassori», i per l’altra, van destacar la necessitat de tenir una major coordinació entre els horaris d’autobusos i trens.

Els representants polítics van aplaudir la iniciativa, tot i que es van mantenir cautelosos a l’espera que es realitzin estudis amb més profunditat sobre el projecte. El representant de Junts, Joan Canadell, va considerar que és una bona proposta per aconseguir «una veritable vertebració del territori», i va considerar que hauria d’estar finançat per l’Estat, per compensar part del dèficit en infraestructures ferroviàries.

Des d’ERC, Eugeni Villabí va valorar també molt positivament la iniciativa, tot recordant que des de l’any 1985 s’han desmantellat milers de línies ferroviàries arreu de l’Estat i no se n’han planificat de noves, fet que ha obligat les administracions a planificar la mobilitat del país a través de carreteres. Per això, segons va incidir, hi ha iniciatives com aquesta, des del territori, que estan «començant a girar aquesta inèrcia».

Jordi Terrades (PSC) també va considerar «interessant» la proposta, tot i que creu que caldrà analitzar amb més detall el cost que tindrà explotar la infraestructura. Des de Ciutadans, Marina Bravo va considerar que aquesta proposta mereix ser estudiada i analitzada, mentre que Marc Parés (comuns), partit que més ha defensat el projecte, va agrair la presentació i va considerar que «té tot el sentint del món».