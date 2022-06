La Societat Espanyola de Cardiologia ha guardonat amb una beca el projecte de l’aplicació Odisea, dins la convocatòria de Beques per la Formació i Investigació de l’Associació de Cardiopatia Isquèmica i Cures de Crítics Cardiològics 2022. A més, el projecte també ha rebut una altra beca per part de la Societat Catalana de Cardiologia en el marc dels Projectes de Recerca 2022. En aquest cas, dels 27 projectes presentats, en van seleccionar dos, un dels quals el gironí: Aplicació de noves tecnologies (app Odisea) en el Codi IAM per millorar els temps d’angioplàstia primària.

L’eina Odisea ha estat desenvolupada per professionals de l’Hospital Trueta, l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) i la Universitat de Girona (UdG). Té per objectiu millorar la coordinació, el flux d’informació i el temps de tractament dels pacients que han patit un infart agut i que són traslladats d’urgència a l’hospital Trueta, l’hospital de referència del Codi infart de la Regió Sanitària de Girona. El desenvolupament s’emmarca dins un projecte de recerca, anomenat Odisea, que determinarà si realment l’ús d’aquesta eina aconsegueix els objectius plantejats inicialment. A través de l’aplicació, quan algun dels hospitals comarcals de la Regió Sanitària de Girona rep un pacient que genera una activació del Codi infart, incorporen les seves dades a la nova aplicació, incloses les imatges de l’electrocardiograma, que permeten a l’Equip de Cardiologia de l’hospital Trueta valorar a l’instant l’estat del pacient a través d’un dispositiu mòbil o tauleta i, per tant, poden orientar els professionals de l’hospital on ha arribat el pacient. L’aplicació també inclou un xat a través del qual els facultatius dels diferents centres poden intercanviar impressions i orientacions clíniques en temps real, un suggeriment de tractament per a cada cas. En la prova també hi participa activament el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), que és l’entitat encarregada de l’activació del Codi Infart a través de la seva Central de Coordinació Sanitària. L’aplicació incorpora una geolocalització que permet saber en tot moment en quin punt del trasllat hospitalari es troba el pacient i dona eines als especialistes en hemodinàmica del Trueta per millorar la gestió i l’ocupació de la sala d’hemodinàmica, on els pacients seran sotmesos a una intervenció que permeti restaurar el flux de l’artèria coronària afectada. Una vegada el pacient ha estat atès a l’hospital Trueta se segueix abocant tota la informació clínica a l’aplicació, de manera que els professionals dels hospitals comarcals que han atès els casos en primera instància poden seguir l’evolució dels pacients. El Codi infart s’activa 486 vegades de mitjana cada any a la Regió Sanitària de Girona, amb un temps de tractament mitjà de 105 minuts entre l’electrocardiograma amb diagnòstic d’infart i l’obertura de l’artèria tancada. Tesi sobre la mort sobtada D'altra banda, el Consell Català de Ressuscitació ha lliurat el premi a la millor tesi doctoral sobre la mort sobtada al Dr. Pablo Loma-Osorio per la seva tesi projecte Girona territori cardioprotegit: avaluació del funcionament dels desfibril·ladors públics» presentada a la Universitat de Girona. Loma-Osorio és cardiòleg a l’hospital Trueta. En el treball ha fet una anàlisi descriptiva dels ritmes trobats a les parades cardiorespiratòries i de l’ús i funcionament dels desfibril·ladors automàtics després del desplegament del programa de desfibril·lació pública. Entre les principals conclusions, destaca que l’assistòlia és el ritme cardíac més prevalent i els desfibril·ladors, de forma general, han presentat una bona eficàcia i seguretat. L’anàlisi prospectiva del funcionament dels desfibril·ladors i dels traçats electrocardiogràfics estan registrats des del seu inici al juny del 2011 fins al desembre del 201