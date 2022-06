La Policia Nacional ha reforçat la frontera amb França arran de la cimera de l'OTAN per evitar l'entrada de grups antisistema i lluitar contra la immigració il·legal. A les comarques gironines, es fan controls a la Jonquera i també a Puigcerdà. Aquí, la policia hi ha desplegat efectius d'una de les unitats especialitzades del cos, la Brigada de Resposta Contra la Immigració Clandestina (BRIC), que s'activa amb motiu de trobades d'alt nivell com la que es farà a Madrid. A les antigues cabines del Pertús, els policies aturen els cotxes i els inspeccionen a consciència. D'ençà de dimecres passat, quan es va engegar el dispositiu, ja s'han fet disset detencions; la majoria, a persones a qui els constaven requeriments judicials.

El cap del grup 3 de la BRIC, l'inspector Pablo López, ha confirmat aquest dilluns que el control que es realitza a l'antiga frontera de la carretera N-II a la Jonquera cerca "prevenir l'entrada de grups antisistema o que puguin provocar desordres públics a la cimera o a les seves proximitats". López ha explicat que treballen amb uns perfils que determina la brigada d'informació i que intercepten els vehicles amb ocupants que responen a ells. Posteriorment, comproven si tenen antecedents, i si no procedeix la seva detenció però les seves dades són d'interès, s'emet una nota informativa. No obstant això, fins en disset ocasions des que es va establir aquest control a la Jonquera dimecres passat s'han produït arrests, la majoria "per reclamacions judicials" pendents a Espanya o a l'estranger, segons ha detallat l'inspector Pablo López. "Hi ha hagut fins i tot una extradició, alguna devolució i alguna detenció per la llei d'estrangeria", ha relatat López, qui ha precisat que s'ha detectat en dues ocasions individus acusats d'immigració il·legal que intentaven passar en els seus vehicles "persones que no reuneixen els requisits d'entrada a França". Els agents registren els automòbils que intercepten per si transportessin algun efecte relacionat amb la comissió de desordres en la cimera de l'OTAN. El control a l'autopista AP-7 es realitza en territori francès i, a Girona, al control a l'antiga frontera de l'N-II se li'n suma un altre al pas pirinenc de Puigcerdà. El dispositiu, que romandrà operatiu fins al proper 3 de juliol, es manté actiu les vint-i-quatre hores, encara que Pablo López ha puntualitzat que les identificacions són "aleatòries i esporàdiques". Els efectius de la BRIC, que reforcen fronteres terrestres, marítimes i aèries en ocasió d'esdeveniments com la cimera de l'OTAN, compten amb el suport en aquesta ocasió d'agents procedents de Barcelona i Girona.