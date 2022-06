El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha licitat un contracte per a la redacció de tres projectes de millora a les carreteres de l’N-II i l’N-260. Sobre l’N-II, l’Estat preveu millorar la circulació de 3 km de la carretera al seu pas per Bàscara (Alt Empordà) i també al llarg de 5 km entre la Jonquera i Capmany (Alt Empordà). En el cas de l’N-260, el projecte és per a 3 km dins del terme municipal de Puigcerdà.

El contracte de licitació és de 7,1 milions d’euros. El ministeri de Transports i Mobilitat proposa que entre la Jonquera i Capmany i a Puigcerdà s’apliqui el sistema 2+1 en què hi ha dos carrils per un sentit i un altre en direcció contrària separats per una mitjana. Amb aquest sistema es millora la seguretat perquè s’eviten els xocs frontals, al mateix temps que es permet avançar en determinats trams de les vies.