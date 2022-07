L’Ajuntament de Banyoles ha tancat aquest mes de juny una nova ronda dels consells de barri, després que en els darrers dos anys no s’havien pogut celebrar en els formats habituals per la pandèmia.

Durant els mesos de maig i juny s’ha celebrat una ronda de trobades als barris en les que els veïns i les veïnes han pogut escoltar i intercanviar opinions amb l’alcalde i els regidors i regidores del govern, així com amb els responsables de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra. En aquesta ronda de consells de barri, s’han abordat qüestions com el nou contracte de gestió de residus, el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal o les implicacions del fet que Banyoles hagi superat els 20.000 habitants, així com la feina feta a nivell municipal en els darrers mesos a cada barri.

La regidora de Participació Ciutadana, Clàudia Massó, ha fet una valoració molt positiva i ha destacat que “la participació dels veïns i veïnes ha augmentat en aquests darrers consells, aportant propostes no només per als seus barris, sinó també per a tota la ciutat”.

Banyoles compta actualment amb consells als barris de Sant Pere, Mas Palau, Can Puig, La Farga, Canaleta, la plaça de les Rodes i la Vila Olímpica.