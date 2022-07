Professionals de la lntersindical-csc es van concentrar ahir per protestar contra l’exclusió de treballadores socials sanitàries dels centres d’atenció primària (CAP) de Girona de l’Institut Català de la Salut (ICS). A l’abril passat, ja van publicar un comunicat en el qual denunciaven que més de la meitat de CAPs de Girona no tenien aquest perfil professional. Tres mesos després, lamenten que la situació segueix pràcticament igual.

«Només s’han contractat dues noves professionals, i una d’elles per cobrir substitucions», van manifestar ahir.

Representants del sindicat es van remetre a la declaració de Conxita Peña, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, que manifesta que «hi hauria d’haver un treballador social en cada equip mèdic, concretant que en un CAP n’hi pot haver més d’un». Seguint aquesta línia, consideren que és un «greuge» que dels 36 CAPs de la Regió Sanitària de Girona, menys de la meitat tinguin aquest perfil professional.

«Qualsevol usuari que truqui a algun CAP de l’Alt Empordà, Ripollès o la Garrotxa per sol·licitar visita amb la treballadora social sanitària comprovarà com l’auxiliar administrativa l’envia a l’ajuntament o al consell comarcal» expressen en el manifest i afegeixen que «aquests professionals no tenen coneixements específics sanitaris per fer seguiment a pacients amb malalties cròniques, o la resolució de situacions crítiques que es troben en el nostre àmbit sanitari i que només poden portar a terme treballadores socials sanitàries», concreten.

D’altra banda, recorden que a municipis costaners com Blanes aquest estiu la població es triplica i només hi ha un professional. I també denuncien que Girona es tracta de la regió sanitària de Catalunya amb la plantilla de treballadores socials més baixa en proporció a la població.

«Nul·la inversió»

Paral·lelament, el sindicat UGT ha verificat a través d’un estudi que a altres regions sanitàries de Catalunya la ràtio és d’un professional per cada 20.000 habitants. En canvi, a zones com l’àrea de Gironès Sud, caldria contractar 5,7 professionals nous. L’àrea de Girona Nord, que inclou l’Alt Empordà, Garrotxa i Ripollès només compta amb un professional i almenys n’hi hauria d’haver set més. Finalment, la zona Girona Marítim té un dèficit de més de tres professionals.

Des del sindicat sol·liciten a la direcció una revisió «urgent» de la plantilla perquè «és intolerable la càrrega que estan assumint els professionals que hi ha».