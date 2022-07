Renfe ja ha començat els tràmits administratius i els processos de contractació de personal necessaris per poder continuar operant les connexions d’alta velocitat de Barcelona, Girona i Figueres amb París, Lió i Marsella a partir de l’1 de gener de 2023, data en què s’acabarà l’acord de col·laboració amb la companyia francesa SNCF per explotar aquests serveis transfronterers. Tot i això, Renfe necessitarà l’autorització de l’Estat francès per poder seguir operant al país veí. De moment, la companyia ferroviària ja ha presentat la sol·licitud, tot i que l’autorització encara no els ha estat atorgada.

La decisió de no renovar l’acord la va prendre de forma unilateral SNCF a causa de les pèrdues que acumulava l’empresa conjunta, Renfe-SNCF en Cooperación. La companyia francesa va al·legar fa uns mesos que aquesta empresa conjunta era deficitària des del moment de la seva creació, l’any 2013. Tot i això, SNCF va anunciar la seva voluntat de continuar operant la línia París-Barcelona a partir de 2023, ja que és la més rendible. Per fer-ho no tindrà cap problema, ja que Espanya ha liberalitzat els corredors d’alta velocitat perquè pugui haver-hi competència a Renfe, i SNCF ja hi opera a través de l’alta velocitat «low cost» Ouigo, que connecta Barcelona i Madrid sense tenir parada -almenys de moment- a Girona.

Reticència francesa

En canvi, Renfe haurà d’aconseguir el permís de les autoritats franceses per tal que els seus trens puguin circular per França, on a hores d’ara les autoritats franceses estan posant traves a les operadores estrangeres. Un informe de l’Autoritat Reguladora del Transport de França assenyala que encara «hi ha moltes coses per fer per reduir les barreres d’entrada i permetre una obertura exitosa a la competència en benefici d’un sistema ferroviari més eficaç i innovador», tot analitzant els obstacles que hi ha i fent fins a 39 recomanacions per a resoldre’ls.

A hores d’ara, Renfe ja ha presentat la sol·licitud per poder operar a França a partir de l’1 de gener de 2023, però mentre espera que l’autoritat francesa li doni l’autorització, ja ha començat a avançar feina. Per això, ja ha posat en marxa els processos administratius i de contractació de personal per poder operar la línia.

Estructura comercial i operativa

Així, ha obert el procés selectiu per cobrir llocs de treball estratègics per poder mantenir l’activitat a França, com el responsable de comunicació comercial, tècnics de distribució comercial o un tècnic de comercial i vendes, entre altres. L’objectiu és poder desenvolupar l’estructura comercial i operativa necessària per poder començar a operar quan s’obtingui l’autorització de França per a fer-ho.