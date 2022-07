Els problemes mentals en els joves van augmentar més d’un 20 per cent durant la pandèmia, un increment que s’ha reduït camí d’una estabilització en aquesta etapa de covid-19 ja sense restriccions i que ha s’ha vist reflectit sobretot en problemes d’alimentació, autolesions i intents de suïcidi entre adolescents, però també entre infants de vuit o nou anys, amb més predomini de les noies.

Segons ha assenyalat María Fé Bravo, Cap de Servei de Psiquiatria, Psicologa Clínica i Salut Mental de l’Hospital Universitari La Paz , en una trobada amb mitjans de comunicació, l’augment dels problemes mentals entre els joves, que ha afectat «molts països», va començar a detectar-se a partir de finals de 2020 i s’ha mantingut de forma «molt significativa»al llarg dels dos últims anys.

La Cap de Servei de Psiquiatria de La Paz a Madrid, ha explicat que això pot tenir diverses causes com la ruptura de les relacions interpersonals que per als joves són «sistemes de suport social i amortidors del malestar», la qual cosa també ha fet que es focalitzin més aquestes relacions a través de les xarxes socials on, segons ha assenyalat, «es perd la comunicació empàtica verbal i no verbal». Ha afegit que la «culpabilització» dels joves com a transmissors de la covid per cuidar-se menys en les seves relacions i que «després s’ha anat abandonant» ha estat un factor important.

María Fé Bravo afirma que aquesta crescuda en problemes de salut mental cada cop puja amb menys rapidesa, entre altres raons, per l’ eliminació de restriccions i l’articulació de mesures com l’increment de l’equip de professionals sanitaris.