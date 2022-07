Baixa la venda de vaixells d’oci a causa de la guerra i la inflació

El sector nàutic gironí assegura que des del mes de març la venda d’embarcacions d’oci s’ha aturat a causa de la guerra a Ucraïna i la inflació. Segons dades de l’Associació Nacional d’Empreses Nàutiques (ANEN), les embarcacions a Catalunya de gener a juny respecte al mateix període l’any anterior, han disminuït un 5%.

Segons Joaquim Casas, president nàutic de Corve, l’associació de comerç i reparació de vehicles i embarcaments de les comarques gironines, «no hi ha producte, no tenim motors i, per tant, les barques no poden navegar. Hi ha gent que fa un més d’un any que espera el seu vaixell». «Mentre que el 2021 va ser espectacular, gairebé paranormal, perquè vam vendre molt, ara és tot el contrari, està tot més estancat», va assegurar.

Segons ANEN, els primers sis mesos de l’any es van matricular a Girona 252 embarcacions nàutiques, més que en el mateix període de 2021, quan se’n van matricular 241, però segons indica Casas, «no podem determinar que hi hagi una relació directa amb les dades provincials perquè els gestors acostumen a matricular allà on els tràmits es fan més ràpidament». «Ara mateix estem matriculant a Vilanova, Roses o inclús a la Corunya, en canvi, a Tarragona està essent molt complicat», va afegir.

A escala espanyola, segons apunta ANEN, la disminució ha estat major, en concret es van matricular un 15,2% menys d’embarcacions.

José Félix Donatiu, gerent de Metropol Nàutica i membre de l’ANEN, coincideix amb Casas. «El primer trimestre d’enguany hi va haver un augment molt bo de vendes, però amb la guerra i la inflació les compres s’han aturat una mica», va dir. «Hi ha molta incertesa sobre què passarà i la gent no compra tant. A tothom l’afecta i li fa mal aquesta situació», va afegir Donatiu.

Pel gerent d’aquesta empresa nàutica que compta amb quatre delegacions a l’Empordà, el comprador principal de vaixells d’oci a la Costa Brava prové de Barcelona i secundàriament del sud de França, tot i que també tenen, en menor mesura, clients locals de Girona.

«La majoria d’embarcacions les compren persones que tenen una segona residència aquí, mentre que també hem notat més compres per part d’empreses que es dediquen al lloguer. Això és interessant perquè significa que cada vegada hi ha més gent que prova la nàutica», va dir. I va afegir: «De Rússia no ens ve cap client ara, per les dificultats que tenen a l’hora de fer tota la gestió de la compra».

A més, el tipus d’embarcacions que s’han reduït més han estat les petites. «Han caigut aproximadament un 19%, i és normal, al final la situació econòmica ha afectat la butxaca de qui té una barca petita», va dir el membre de la Junta de Corve.

A banda, Casas va alertar que, tot i que és cert que els lloguers es mantenen, poden ser automatriculacions de les mateixes nàutiques.

Apugen els preus de les boies

L’increment dels preus de les boies a Palafrugell, al Baix Empordà, des del passat mes de juny va provocar queixes per part de propietaris d’embarcacions. Segons Donatiu, l’Ajuntament volia treure boies «a plena temporada», però el consistori va acabar facilitant els permisos, malgrat la pujada del seu cost.

«Gràcies a ANEN, la Cambra de comerç, els concessionaris, el club nàutic i l’Ajuntament de Palafrugell, s’ha pogut desbloquejar la situació i s’han mantingut la quantitat de boies», va dir José Felix Donatiu. Tot i això, va assegurar que «l’administració no pot fer un negoci d’això, ja que els preus han pujat molt».

Segons l’alcalde, Joan Vigas, «mana la llei de l’oferta i la demanda». Pel que va dir Vigas, el plec de condicions per fer la licitació es va haver de modificar a darrera hora a causa de Comandància Marítima, un fet que va endarrerir el calendari i la posada en marxa del servei.