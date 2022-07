Agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra i Policies Locals realitzen aquesta setmana una campanya de controls per vetllar per la seguretat dels motoristes i reduir la sinistralitat del col·lectiu.

El Servei Català de Trànsit informa que enguany han perdut la vida 21 motoristes a les carreteres catalanes, cosa que representa el 23,3% del total de víctimes (90).

A banda, 136 motoristes han resultat ferits greus i 981 ferits lleus en accident de trànsit.

Amb l’arribada del bon temps, el SCT fa una crida a la prudència i demana més percepció del risc i consciència de la fragilitat als motoristes, així com respecte i prudència vers als motoristes a la resta de conductors.

Dels 21 motoristes morts enguany: 18 ho han fet entre els mes d'abril i juliol; el 43% s’han accidentat sols i el 57% amb altres vehicles. D'altra banda, 10 dels 21 accidents mortals han estat en cap de setmana o festiu.

110 sancions al dia

En la campanya de controls a motocicletes i ciclomotors del maig passat, Policies Locals i Mossos de Trànsit van imposar 773 denúncies en una setmana, això representa unes 110 sancions al dia de mitjana). D'aquestes, 499 relacionades estaven relacionades amb la documentació del vehicle i 78 amb la documentació del conductor.

També van realitzar 132 multes per no dur o portar mal cordat el casc i 64 per la conducta en la circulació.