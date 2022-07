El primer secretari del PSC, Salvador Illa, defensa que «és un error tancar-se en banda i fer pronòstics abans d’aquest exercici de diàleg». Ho va dir ahir, després que Junts per Catalunya (JxCat) anunciés que no assistirà a la reunió de la taula de diàleg programada per a finals d’aquest mes encara que el seu soci al Govern, ERC, hagi pactat amb la Moncloa dues reunions pel que queda d’aquest 2022.

Salvador Illa va insistir dient que «ningú pot quedar exclòs del diàleg». Les declaracions les va fer ahir al migdia a la cloenda d’una formació de la Joventut Socialista de Catalunya (JSC), que s’ha fet aquest cap de setmana a Sant Dalmai.

«No se m’acut cap camí que no sigui el de diàleg», va afirmar Illa, després d’assegurar que considera que «tancar-se en banda és un error».

Voluntat de dialogar

També va dir que, tot i que els socialistes han expressat clarament la seva posició sobre el procés català, han mostrat sempre «voluntat de dialogar».

Amb tot, considera que aconseguir asseure’s a la taula de diàleg «no depèn únicament dels socialistes», sinó que ha de ser una decisió en conjunt de tots els partits.

En aquesta línia, va insistir en el fet que tothom «ha de fer un esforç» per escoltar-se i arribar a un acord. Per Junts, la taula de negociació només respon als interessos dels socialistes, com ara aprovar els pressupostos de l’Estat, i no serveix per tractar el conflicte polític.

La Joventut Socialista de Catalunya ha repetit l’Escola de Formació, Debat i Reflexió Guillermo Vidaña en la que cada assisteixen joves catalans que militen al PSC.

L’esdeveniment, en què han participat 150 joves, es va fer a la masia Can Solà de Sant Dalmai entre el 15 i el 17 de juliol. S’hi ha fet diverses activitats, d’entre les quals destaquen un taller sobre protocol contra l’assetjament sexual, a càrrec de Marta Poyatos; un taller de feminisme, a càrrec de les secretaries de Feminisme del PSC, Sònia Guerra i Laura Garcia i una formació sobre actualitat, política i joventut a càrrec de la delegada del Govern estatal a Catalunya, Maria Eugenia Gay i la coordinadora de Comunicació i Cohesió Territorial de la JSC, Andrea Gutiérrez.

Espais de reflexió

Sobre la formació d’estiu, Salvador Illa va dir que «en un món que evoluciona tan de pressa, cal tenir espais de reflexió». El primer secretari del PSC considera que serveixen per «avaluar com van les coses» i que influeixen en les polítiques públiques que marquen «una gran diferència» segons com s’apliquen. Es va mostrar satisfet per haver-hi reunit uns 150 joves aquest estiu.